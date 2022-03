Premios Razzie: a un día de la entrega del Oscar, anunciaron la ganadora a peor película del año

Como es una tradición, un día antes del Oscar, se dan a conocer las propuestas más fallidas de Hollywood, y esta vez se cumplió el pronóstico sobre la ganadora a peor película del año en los premios Razzie.

"Diana, el musical", disponible en Netflix, ganó en cinco de las nueve categorías en las que estaba nominada: peor película, peor actriz (Jeanna de Wall), peor actriz de reparto (Judy Kaye), peor director (Christopher Ashley) y peor guión.

Otra de las películas señaladas en la ceremonia que castiga con simpatía a lo menos logrado del cine fue Space Jam 2, disponible en HBO Max. En esta ocasión, el astro del básquet Le Bron James ganó como peor actor, y el film se llevó también el bochornoso galardón a peor pareja en pantalla (James y cualquiera de los personajes animados de Warner que aparecen en el film) y peor remake o secuela.

Pero no todo es escarnio en la gala que homenajea a lo peor del cine, Will Smith fue rescatado en la categoría titulada "redención" por su labor en Rey Richard. El artista había ganado cuatro veces como peor actor en anteriores ediciones del particular certamen.

El anuncio del reconocimiento a Will Smith fue una perlita inesperada que se anunció en el video de la premiación, ya que con anteridad no habían sido anunciados los candidatos, entre quienes se encontraban Jamie Dorman por Belfast, y Nicolas Cage por Pig.

Por último entre los títulos que salvaron su honor al no llevarse ninguno de los premios en la ceremonia que distingue a la peor película, se encuentran Tom y Jerry, La mujer en la ventana y Dear Evan Hansen.