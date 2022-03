En estos días, se desató una polémica por la millonaria cifra que habría cobrado Nacha Guevara del Estado por su exilio en los años '70. La noticia circuló justo el 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El miércoles, el periodista Gabriel Levinas comentó desde su cuenta de Twitter: “Nacha Guevara cobró 12.000.000 de pesos y se fue del país antes del Golpe de Estado. No por los militares. A mí me allanaron, me bombardearon la revista y la destruyeron toda, mi esposa se fue con mis hijas a Uruguay y me quedé a luchar por la democracia ¿no me toca ni un peso?”.

Hasta el momento, Nacha Guevara no ha desmentido ni confirmado las versiones sobre la millonaria suma que habría recibido del Estado, sino que se limitó a compartir algunos posteos alusivos a la fecha de conmemoración del dramático momento de nuestra historia.

Por otro lado, al referirse al tema Ángel de Brito detalló en LAM (América): “Se habla de una reparación histórica por el exilio que sufrió en su momento, que ha contado un montón de veces. Hay mucha gente que está enojada y dice que no corresponde”.

Luego, el conductor agregó: “Me cuenta lo siguiente alguien importante: Nacha fue al Ministerio de Justicia el martes 22 de marzo a firmar los formularios para el cobro de los 12 millones”.

Noticias Relacionadas Nacha Guevara abrió su corazón frente a las cámaras y reveló su mayor miedo

Mientras tanto, en la cuenta de Instagram de Nacha Guevara, la artista subió un video en el que se refiere al Golpe militar con las siguientes palabras: “Hoy se cumplen 46 años del inicio de esa dictadura, que como todas las dictaduras fue dolorosa, vergonzosa e injusta. Y si bien no soy una persona especialista en anclarse en el pasado, sino que trato de vivir en el presente, creo que hay momentos en los que hay que recordar y éste es uno de ellos”.

En medio de la polémica, Luis Brandoni cuestionó a Nacha Guevara con duros términos al plantear: “Yo no solo no tuve una remuneración sino que tampoco le pedí dinero a mi sindicato. A ella le debe haber fallado la memoria y no recuerda cuándo la amenazaron de muerte. Fue en septiembre de 1974 [cuando gobernaba Maria Estela Martínez de Perón]. Eso lo sabe todo el mundo”.

Por su parte, Norman Briski remarcó: “Nacha salió en el mismo avión que salí yo. No conozco esto que está reclamando, pero tendrá sus propias razones”.

Además, Nacha Guevara compartió un video con los destrozos ocasionados por el atentado a un teatro en el que ella se presentaba el 30 de diciembre de 1975. “Estrenábamos Las mil y una Nachas, 1976?, detalló.