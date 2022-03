Quién es Momish, la niñera favorita de los famosos y que sabe todos sus secretos

Hace años que Norma Medina es conocida en Villa Carlos Paz como “Momish”, un apodo que se ganó trabajando de niñera para los famosos que año a año la buscan desesperados para que cuide a sus hijos cuando arranca la temporada teatral.

Antes de que despunte diciembre, su teléfono arde; todos la requieren. Desde Flor de la V, que fue la primera en contratarla, en 2006, pasando por Fabián Vena y Paula Morales, El Polaco y, recientemente, Noelia Marzol, que confió a su cuidado a su bebito Donatello.

“Amo a mi familia. Esta temporada en Carlos Paz soy la niñera de los famosos, gracias a Dios. Rodeada de personas maravillosas”, se presenta Norma en su cuenta de Instagram, donde muestra por qué es toda una celebridad que suma más de 10 mil seguidores.

“Dios puso a Flor de la V en mi camino”, dijo Momish en una entrevista que brindó a Infobae en la que contó cómo empezó a codearse con las figuras del espectáculo. “Ese fue mi primer trabajo grande, aprendí mucho con ella”, aseguró la mujer, que tiene 37 años, está en pareja, y quiere abrir una rotisería.

De hecho, fue la conductora de Intrusos quien le puso su apodo, que en un principio era “Mo”, mutó a “Momi” y ahora es “Momish”. Inicialmente la contrató para que la ayudara con los quehaceres de la casa en la que se había instalado con su marido y sus mellizos. Al año siguiente, volvió a llamarla y, luego, la dejó al cuidado de Isabella y Paul. Fueron, en total, 10 temporadas con Flor.

“Me contratan porque soy multifacética. Me conocen y saben que soy de confianza. Jamás toqué nada que no fuera mío. Soy feliz y agradecida con todos por cómo me tratan y lo que me brindan”, señaló Medina, que con los años fue sumando famosos a su lista y está muy agradecida de su buena suerte.

Trabajó con El Polaco y Silvina Luna cuando eran novios, cuidando a Alma, la hija del cumbiero y de Valeria Aquino. También la llamaron Fátima Florez, René Bertrand y otras celebrities que, según dijo, siempre la hicieron sentir como una más.

“Ninguno me trató como una empleada, era como una integrante más de su familia”, indicó. Como mano derecha de los artistas, Momish reconoció que le llovieron invitaciones para ir al teatro, tanto para ella como para sus familiares.

Además, contó que la calidez con que muchos la tratan tiene su ida y vuelta, como cuando invitó a Fabián Vena y al hijo que tiene con Paula Morales a su propia casa a comer milanesas, ya que ambos se declaran fans de su plato.

¿Su última misión como niñera? Cuidar, esta temporada, al bebé de Noelia Marzol y de Ramiro Arias. Tan bien la pasaron juntos, que la bailarina le propuso viajar con ella y su mamá, de vacaciones a México, mientras su marido se quedó en el país por sus compromisos laborales con su club. ¡Qué suerte!