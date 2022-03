La filosa crítica que recibió Antonela Roccuzzo de un experto en moda

Si hay alguien que no tiene filtro a la hora de decir lo que piensa sobre la vestimenta de otras personas es Fabián Medina Flores. Ahora, el experto en moda opinó sobre Antonela Roccuzzo y no tuvo piedad. Todo ocurrió en Intrusos cuando el experto en moda se sometió a un ping pong de preguntas y respuestas.

Fabián Medina Flores

"Es solo una argentina con ropa prestada. Ojalá le corten el pelo y le hagan un montón de cosas...", expresó el mediático en el ciclo de América TV.

Curiosa, Marcela Tauro le consultó: "¿No te gusta cómo se lookea?". Él contestó: "Yo tengo una mirada muy aguda, crítica y severa con todas estas personas porque corren con una gran ventaja, se lo pueden regalar, se lo pueden prestar y, si no les pasa nada en el cuerpo, hasta se lo pueden comprar".

Antonela y Wanda en el evento de Louis Vuitton en Paris

También, comparó a la esposa de Lionel Messi con Wanda Nara y reconoció que la mediática se viste mejor. "Uno tiene que ser orgánico, es decir que tienen que vivir lo que lleva puesto; lo que yo digo es que si me puse esto y salí vestido así, lo defiendo. Wanda es muy overdress y la otra no, pero tal vez no sabe o no le gusta", indicó al aire.

Sobre el desfile de Louis Vuitton en Paris en el que ambas figuras se encontraron, contó: "La mujer de Messi, que fue vestida invitada por Vuitton, embajadora, le mandaron el outfit completo y a Wanda no". Sin vacilar, reconoció: "Ese día salió ganando Wanda. Entre las dos, claramente, ese partido lo ganó Wanda".