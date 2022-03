Cómo es la convivencia y la familia ensamblada de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Ya pasó un año y medio desde que Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzaron su historia. Ambos volvieron a apostar al amor y se entregaron a plano a una relación feliz y sanadora.

Como sucede en esta era 2.0, todo comenzó por redes sociales. “Él me escribió primero, de casualidad vi su mensaje y desde ese día no nos desconectamos más. Él cree que almorzamos juntos en un programa de Mirtha Legrand y a mí me parece que nos cruzamos cuando él fue a tocar en el cierre del ciclo televisivo Poné a Francella, donde participaba”, confió la actriz en diálogo con Caras.

Julieta Prandi admitió que a ella le gustaba Emanuel desde chica, en la época que él hacía la novela “Enamorarte” junto a Celeste Cid, y que aquel encuentro en el programa de Guillermo Francella la había puesto muy nerviosa.

Lo cierto es que esta historia de amor tuvo que superar las barreras de la distancia. Emanuel Ortega vivía en Estados Unidos cuando comenzó a hablar por Instagram con la rubia y recién en el 2021 regresó al país, donde instaló su primer estudio de grabación. “Primero todo fue a la distancia: me encontré hablando con un ser increíble y, cuando lo vi en persona, todo lo que creí que iba a pasar, sucedió: es el hombre que esperaba”, confió Prandi.

Fue en esa misma entrevista en la que la feliz pareja protagonizó un increíble shooting en las playas de Miami y revelaron cómo funcionan como familia ensamblada. “Emanuel es un gran papá con sus dos hijos y yo también me considero una gran mamá. Así que nos llevamos muy bien con los suyos y los míos, no tenemos los nuestros, sólo adoptamos dos perros que fuimos a buscar a Córdoba: dos bullmastiff, se llaman Bestia y Apolo”, contó Julieta.

Hace algunos días la actriz habló con Intrusos y confirmó la feliz noticia de que habían dado un importante paso en su relación con Emanuel Ortega: “Estamos conviviendo... pero no quiero contar detalles porque después me mata... no mentira. En nuestra relación las cosas se fueron dando de forma natural y vivimos el presente. Los dos tenemos una edad donde ya fuimos padres, criamos hijos, pasamos millones de situaciones, muchas mudanzas, una separación, y nos agarra maduros, en un punto común de encuentro”.

Además, Julieta Prandi reveló cómo se lleva con los hijos de su pareja. “En nuestro vínculo todo fluye de manera natural: él se lleva genial con mis hijos y yo me llevo bárbaro con sus chicos, que son hermosos y educados como toda la familia Ortega”, aseguró la conductora muy feliz.