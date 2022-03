El llanto de Julieta Prandi al recordar a Gerardo Rozín: "Él quería volver a..."

La apertura de este lunes de Es por ahí no fue la de siempre para Julieta Prandi ni para todos los que forman parte del equipo del ciclo de América que era producido por Gerardo Rozín, quien falleció el último viernes a consecuencia de un cáncer cerebral.

Los colegas y compañeros del querido periodista rosarino prepararon un sentido homenaje para recordarlo, honrarlo y, como dijo Prandi al abrir el programa, “celebrar su vida”. “Hoy venimos a que sepas que perdimos a uno que jugaba en el equipo de los buenos”, señaló, conmovida.

Es que Julieta pudo conocer muy bien a Rozín, ya que fueron compañeros en Gracias por venir, programa que condujeron juntos en Telefe. “¡Ay, Gerardo! Te adoro. Va a costar mucho”, dijo ella, al ver imágenes de sus días compartidos en los estudios del canal de las pelotas.

“Lo dije incansablemente este fin de semana: fue mi maestro. Con él aprendí todo y aprendí a amar la profesión, a entenderla y a respetarla”, indicó, y agregó: “A no permitirme sentarme frente a una cámara y tener a un artista adelante y no saber quién es, qué hizo o de dónde viene. Él te enseñaba a escuchar”.

“Ese programa que hicimos fue de lo más lindo que hicimos. Eran dos horas y media en vivo y pasaron todos los artistas, todos querían formar parte. Era un privilegio sentarse ahí”, mencionó, y recapituló: “Estuvieron desde Enrique Pinti y Antonio Gasalla juntos, venía Abel Pintos y aparecía la orquesta de su colegio”.

“En diciembre, cuando me convocó para hacer este programa, me mandó un mensaje y me decía ‘ahora volvemos a trabajar juntos, ahora nos vamos a dar la revancha’. Él quería volver”, dijo además, muy emocionada ante la cámara, luego de mostrarse desconsolada en el velatorio, el fin de semana.

Y siguió: “Y acá estamos, Gerardo. Honrándote, celebrándote para que sientas orgullo de todo esto que hiciste vos. Te quiero infinitamente para siempre”, cerró Julieta, compungida. Hace unas horas, la modelo compartió varias fotos con Rozín en un posteo de Instagram donde le dedicó sentidas palabras.

“Cuesta decir adiós, sobre todo, cuando hizo falta tanto tiempo. No puedo decir que te voy a recordar, porque lo cierto es que te escucho cada vez que estoy haciendo lo que amo. Fuiste mi gran maestro, me enseñaste a respetar la profesión y ante todo, a valorar a los artistas que se cruzaban en mi camino. Antes de eso, sólo jugaba a hacer mi trabajo”, arrancó.

“Después de vos, entendí cuál es mi responsabilidad. Creo que no soy la única que siente eso después de haberte conocido. Gerard, compañero, cuánta sabiduría nos regalaste. Hoy te lloro porque me cuesta entender y porque te voy a extrañar siempre. Te vas a tu ciudad, tu patria. Buen viaje, amigo. Te quiero”, cerró.