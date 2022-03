Laurita Fernández estalló contra Aerolíneas Argentinas: el indignante motivo

Laurita Fernández siempre se muestra super activa en las redes sociales. Con casi 5 millones de seguidores de Instagram, la actriz y conductora suele compartir distintos momentos de su vida, tanto laboral como privada. Por su parte, desde su cuenta de Twitter, donde alcanza los 2 millones de seguidores, suele hacer comentarios sobre el mudo del espectáculo. En ambas redes, nunca se muestra de mal humor o las utiliza para protagonizar alguna polémica.

Fue por eso que sorprendió a todos al volcarse a la red social del pajarito para hacer una durísima denuncia contra Aerolíneas Argentinas luego de vivir un horrible momento en el aeropuerto.

"No suelo quejarme por acá pero, desastre Aerolíneas Argentinas", comenzó diciendo Fernández, visiblemente enojada por lo que le tocó vivir. Acto seguido, detalló cómo encontró sus pertenencias: "Me rompieron el candado, abrieron y revolvieron mi valija y la de otros pasajeros del mismo vuelo. No da garantía de seguridad a sus pasajeros".

Rápidamente, varios de sus seguidores sumaron sus propios reclamos a la aerolínea. Sin embargo, otros defendieron el procedimiento, alegando que no es una cuestión de la linea de bandera nacional, sino que en muchas otras empresas aéreas también se hace por una cuestión de seguridad.

Recordemos que Laurita estuvo esta semana en Mendoza filmando escenas de la película "Papá al rescate", el nuevo proyecto escrito y dirigido por Marcos Carnevale. En ella hace de una asistente social que ayuda al personaje de Benjamín Vicuña a recuperar a su hija que había visto solo una vez, cuando nació.