Viviana Canosa destrozó a Calu Rivero tras la ruptura de su compromiso: "Se hizo famosa por..."

Cada noche, Viviana Canosa expresa su odio en la pantalla de A24 en sus editoriales subidas de tono; un momento muy rendidor de su programa en el que la conductora reparte, pega y fulmina a todos y todas los que detesta por su ideología.

Y, esta vez, Viviana le dio duro a Calu Rivero, la actriz e influencer que se cambió el nombre por el de Dignity y vive desde hace un tiempo dedicada al coaching espiritual, alejada de los medios, de donde se fue súbitamente tras el acoso sexual que sufrió de parte de Juan Darthés mientras protagonizaban una novela.

¿Qué cuestionó la conductora? Una versión que asegura que Calu le pidió a su novio ruso, el documentalista Andréy Manirko, que le regale un monto millonario para casarse y anunciarlo públicamente. El dato lo brindó Diego Estévez, en A la tarde y, según él, el pedido de Dignity llevó al joven a cancelar el compromiso.

Mientras el zócalo de Viviana con vos rezaba “Sin familia no hay futuro”, la Canosa arremetió: "Es lo más parecido a la prostitución que yo ví en mi vida. 'Si te querés casar conmigo, un palo verde'".

“En esta sociedad de mercado se vende todo, tus ideales, tu dignidad... todo. Calu Rivero dice 'no se puede vivir del amor'. Para mí 'no se puede vivir sin amor'. Esta actriz que no labura hace mil años y tiene una vida de millonaria es progre, K y capitalista. Se viste con los mejores diseñadores, vive en Nueva York, tiene departamentos, recorre el mundo... ¿Cómo hace?", siguió.

"Se sabe que es vegana y verde. Y obvio no se hizo por ser una gran actriz. Es una actriz verde que se hizo famosa por defender a Thelma Fardín. Incomprobable, no tiene la menor idea de lo que pasó entre Thelma y este actor. Pero se convirtió en su defensora número uno", avanzó, evidentemente con muy poca información sobre el tema.

"Supuestamente vive de ser influencer. Vive muy holgada. Ustedes entiendan esto que es la ideología de la guita... ¿Cómo le voy a creer a una mina que dice lo que dice de Darthés si le pide a un tipo, que supuestamente ama, un palo verde? Él se negó y terminó la relación. ¡Todo es la plata!", estalló.

A continuación, la conductora que pronto debutará en América con un ciclo que competirá con el de Jorge Rial en C5N, atacó a las mujeres que defienden el derecho al aborto: "Yo me enojo con las verdes pagas. Escuchen bien, con las verdes pagas. Las verdes pagan son esto. Y les digo que me chupa un huevo. Calu Rivero entiende menos de amor que yo de mandarín".

Y cerró: "Todo es un negocio para las verdes pagas".