Tras las versiones de crisis con su marido, vinculan a Zaira Nara con un conocido deportista. Este miércoles, en Socios del Espectáculo (El Trece) dieron algunos detalles de la situación de la modelo y conductora.

El origen de la supuesta crisis se remonta al escándalo de Mauro Icardi con la China Suárez. En esa oportunidad, Jakob Von Plessen, marido de Zaira Nara quedó acusado como cómplice del futbolsita en su encuentro con la actriz. A partir de ese momento, se habría generado una tensión en la relación de pareja que ahora estaría alcanzando su punto más álgido.

Una de las puntas de la presunta distancia se dio el pasado Día de los Enamorados, cuando Zaira y Jakob no estuvieron juntos. El empresario luego publicó una romántica postal en su cuenta de Instagram, para así desmentir las rumores de crisis. Sin embargo, ahora aparecen nuevos datos sobre esta historia de amor que estaría llegando a su final.

En el mencionado magazine de la mañana, la panelista Luli Fernández, que tiene una cercana amistad con Nara explicó: “Zaira va a estar viajando este fin de semana a San Juan, va a ir a hacer un especial de IronMan para Telefe. No viaja con Jakob, que se queda con los chicos en el campo. Ellos están todavía conviviendo, pero en una crisis muy profunda. Ella está súper triste, al igual que él. Él está dispuesto a hacer cambios en su rutina porque lo que genera la crisis es que al principio ella se enganchó con su espíritu aventurero, pero ya con dos chicos, uno dice ´pará´. Pero él quiere recuperarla y ella también la quiere pelear”.

A su vez, Paula Varela sumó picante: “Zaira se habría enterado que mientras Mauro estaba con la China, Jakob no habría estado solo. Y habría estado con una modelo muy conocida. Ese es el punto de inflexión”. Además, la periodista contó cuál es el conocido deportista que estaría cerca de Zaira Nara.

“Estamos hablando de Facundo Pieres. Cuando llega este nombre yo me asombré porque él es ex novio de Paula Chaves, íntima amiga de Zaira. Obviamente fue hace mucho, Paula se separó y no tiene ningún tipo de lazo con él, pero me llamó la atención. Él está separado, venía muy mal también con su mujer, ya desde diciembre. Después del Abierto de Polo, viajó solo a Wellington y vuelve a Punta del Este con su mujer, plantean el divorcio”, detalló la integrante de Socios del Espectáculo.

Sobre el supuesto galanteo de Pieres con Zaira Nara, Varela agregó: "Lo que sí es cierto es que hay una comunicación entre ellos. Le habría mandado bastantes mensajes, y Zaira le ha respondido. Pero no sería él el tercero en discordia, la relación con Jakob ya venía mal”.