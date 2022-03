La furia de Flavio Mendoza en Stravaganza: destrozó un camarín

Flavio Mendoza continúa protagonizando Stravaganza en el Luna Park. El espectáculo, que ya fue visto por más de 2 millones de personas, logró el reconocimiento del público y la crítica. Sin embargo, en su función del sábado algo no salió como estaba planeado y el director descargó su furia en los camarines del Palacio de los Deportes, donde rompió una puerta a puño limpio.

Según revelaron en Intrusos, las fallas sucedieron en varios momentos del espectáculo. Durante el programa que conduce Florencia de la V por la pantalla de América, pusieron al aire un video donde se pueden observar las fallas técnicas durante uno de los tantos cuadros del espectáculo . "Nunca pensé terminar una función en este lugar tan emblemático y tan maravilloso de gente con esta tristeza que tengo. De verdad les pido mil disculpas. Lo digo de corazón, porque no soy de los artistas que no les importa la gente”, señaló Mendoza tras finalizar la función.

Luego, pusieron al aire un mensaje que envió el propio Mendoza a la producción del programa. "Todas las partes de mis cuadros el motor no me elevaba y sí, mi ataque de furia fue contra una puerta", admitió. "La verdad es que a mí me dio mucho miedo. A esta altura me pasa algo y chau. Pero en la función la gente ni se dio cuenta y si yo no hubiera dicho algo, tampoco se hubiera filtrado a la prensa. Lo dije porque sentía que lo tenía que decir, porque yo no sentí que hice la función como quería hacerla", reveló.