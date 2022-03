Renata Repetto, la hija de Nico y Flor Raggi, blanqueó su romance con una modelo: “Todo empezó en…”

No era un secreto a voces. Pero no había fotos que lo confirmen. Y la familia, por supuesto, cubría y apoyaba su decisión. Pero llegó el momento de contarle al mundo sobre sus cosas, y Renata Repetto eligió el Lollapalooza, que se realizó el fin de semana en Buenos Aires, en la zona de San Isidro.

Se habla de sus “cosas” cuando se habla de amor entre los más chicos. Y la hija de Nico Repetto y Florencia Raggi no había sido muy específica cuando se lo preguntaron en varios reportajes. “Estoy bien, pero al ser tímida no me gusta contar mucho mis cosas”, dijo frente a las cámaras.

Con una carrera como música y modelo, a los 23 años, Renata siempre se mostró muy cerca del mundo fashion. Y eso la llevó a conocer a Ana Rivera, una modelo en ascenso. El fin de semana, en medio de tantos rockeros y traperos, las chicas decidieron contarle al mundo cuanto se aman (fueron capatadas y aceptaron posar para Hola!).

La historia de amor entre ellas avanza a pasos agigantados. “Hace dos meses que ya conviven”, dicen los que los conocen. “Nos conocimos hace un año y medio, por amigos en común. Todo empezó en esa fiesta. Empezamos siendo amigas y nos enamoramos. Estamos conviviendo ya”, sumó ella en la séptima edición del Lollapalooza.

Las dos bailaron al ritmo de Miley Cyrus el pasado viernos, justo el día que Ana cumplió 23 años. Agregan los que las conocen que además de ser modelo, Ana es diseñadora gráfica y trabaja con varias marcas importantes en busca de su lugar en el mundo laboral.

Renata Repetto, en tanto, lanzó su primer canción a fin de 2021 (Petrificada) y en lo que resta del año quiere “sacar al menos dos temas más”, contó en el Lolla, mientras veía el show de show de Wos desde la carpa VIP.