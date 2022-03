La ex Gran Hermano Tamara Paganini sorprendió al revelar de qué vive

Ya pasaron más de 20 años desde que Tamara Paganini hacía su presentación en Gran Hermano. El reality show que generó una verdadera revolución en audiencia, sigue dando de qué hablar luego de dos décadas de su estreno. En este sentido, una de sus participantes, Tamara, habló en sus redes sociales con sus seguidores y reveló de qué vive en la actualidad.

La subcampeona de la primera edición se cansó de escuchar que muchos piensan que es millonaria y que no tiene necesidad de trabajar para poder vivir. "Según los haters soy millonaria, en mi cuenta de Tiktok se llenó de gente que no sé de dónde saca que soy mantenida, que tengo mucha plata", comentó en el epígrafe de su publicación. Luego contó detalles sobre a qué se dedica actualmente.

"Estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad", reveló. "Me encargo de buscar errores, problemas, malos tratos y demás en pacientes, informalos, tomarles los datos", agregó. Luego, replicó el video en sus historias bajo el título: "¿De qué vivo actualmente? Los haters y sus teorías de que nunca laburé".

El año pasado, Tamara fue entrevistada en Hay que ver (Canal 9), donde recordó cómo fueron aquellos días en el reality. "Cuando se abrió la puerta esperaba ver a Mariano Peluffo, a mi papá, a mi mamá y hermanos. Y muy diferente a eso, había 3000 personas, remeras con las caras de nosotros... Se me escapó un chorrito de pis", confesó.

"Yo no entré para buscar fama. En realidad, ni siquiera me había anotado al primer casting, se había anotado mi novio, lo acompañé y al final terminé quedando", recordó. "Mi plan era, si tenía una mínima chance de ganar, comprarle la casa a mis viejos. Quería mejorarles un poco la vida. Gané 39 lucas, y todavía era el ‘1 a 1'. Para comprarle una casa a mis viejos no me alcanzó, pero les di plata para que la inviertan. Invirtieron en el 2001, imaginate cómo les fue", concluyó.