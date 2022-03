Cómo está Romina Pereiro tras los mensajes que publicó Rial desde Los Angeles

La separación de Jorge Rial y Romina Pereiro es el tema del que todos hablan hace días (le dio un impasse a la China Suárez y todo el Wandagate, por suerte). Si bien meses atrás comenzaron los rumores de una fuerte crisis en la pareja, recién lo confirmaron hace algunas semanas. Y fue el ex conductor de "Intrusos" quien lo anunció en su programa de Radio 10, Argenzuela.

Jorge admitió que la pandemia les pegó fuerte y, por cuestiones que no quiso revelar, decidieron darle “fin al amor”. Sin embargo, en más de una ocasión Rial manigestó que todo “está bien” entre ellos y que terminaron en el mejor de los términos. Hasta contó que comieron pizzas en familia, hace días. Pero hay un dato que marca “algo”: el conflicto por el divorcio no avanza para ningún lado.

En medio de toda la polémica por su separación, Jorge Rial voló a Los Ángeles junto a su hija Rocío. Y desde allí el famoso compartió una foto junto al pastor Dante Gebel y un texto larguísimo con una profunda reflexión sobre la vida y las sorpresas que da.

"A veces la vida te da sorpresas. El destino o cómo se llame, te cruza con personas que vale la pena descubrir. Me pasó con @dantegebeloficial en mi viaje a Los Ángeles. No solo encontré un amigo sino un compañero en esta búsqueda de seguir creciendo y abriendo caminos en los medios”, empezó.

“Nos entendimos tan rápido que decidimos unirnos en BrainMad para encarar proyectos y contenidos desde Los Ángeles para todo el mundo. Ya estamos trabajando. No perdimos un minuto. La pasión nos unió. Arrancamos!!", escribió desde su cuenta de Instagram.

Desde allí, también Rial subió un emotivo video con la letra de la canción "Stand By Me". Y nadie tuvo muy en claro para quién fue dirigido: ¿Romina Pereiro o Alejandra Quevedo, su amante tras la separación? No hubo respuestas para este interrogante…

Ahora bien, la que sí se mostró presente en las redes sociales fue Romina Pereiro, que lejos de reaccionar a los posteos de su ex marido se dedicó a su profesión y le puso onda a sus propias redes sociales.

La nutricionista compartió un video donde habló de cómo enfrentar el consumo masivo de sal que se da en los últimos tiempos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue un comentario que le dejaron, donde decía: "Te queremos Romi". Movilizada por el amor que recibe, Pereiro respondió: "Gracias, yo también! Estos mensajes son un mimo al corazón!".