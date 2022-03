Así está hoy Ricardo Piñeiro, después de fundirse y caer en depresión

En el mundo de la moda y el modelaje el nombre Ricardo Piñeiro tiene un gran significado. El empresario fue uno de los grandes referentes y representantes de la Argentina, descubriendo a figuras de gran calibre como Paula Chaves y Pampita, y de manejando las carreras de estrellas como Verónica Lozano o Valeria Mazza.

Los 90 fueron sus años de gloria. Las figuras más top querían ser parte de su agencia y que él mismo se encargara de todo lo referente a sus acuerdos comerciales. Sin embargo ya pasaron nueve años desde que le dijo adiós a ese mundillo.

En 2011 su imperio quebró y como consecuencia su vida se vino a pique. El mal momento económico desencadenó en una fuerte depresión y en la decisión de refugiarse en el alcohol. "No tengo problema en contarlo. Tomaba mucho en casa, solo. Las cosas se pusieron serias hasta que fui a Alcohólicos Anónimos”, le contó Ricardo Piñeiro hace algún tiempo a La Nación.

Además, en aquella misma charla contó cómo fue que se terminó su época de gloria: ”En 2011 festejamos los 30 años de mi agencia pero, poco después, sufrí el peor golpe. Delegué la parte contable en dos personas de mi máxima confianza pero ellos especularon con mi pasión por el trabajo y un día, no hubo más plata para pagarle a nadie. No sabía qué decirle a las modelos. Me retiré al campo, fue un cachetazo, lo viví con muchísima tristeza y angustia”.

Luego decidió refugiarse un tiempo en una chacra que tiene en San Andrés de Giles y en la compañía de sus cuatro “hijas”: sus perras. A las caninas le rindió homenaje en más de una oportunidad con exposiciones de fotografía. Además, le regala numerosas publicaciones en sus redes sociales, donde se muestra muy activo.

Pero ahora, luego de mucho tiempo en el anonimato, Roberto Piñeiro reapareció públicamente. El empresario, que actualmente tiene 66 años, organizó un desfile en la Embajada de México en Argentina. Allí se lo pudo ver junto a las modelos Lorena Ceriscioli y Dolores Moreno.

Además, Ricardo dedica todo su tiempo a su academia de mannequins que fundó en 2020, con el objetivo de sumar a todas aquellas mujeres que quieran sentirse bien con sigo misma.