Lollapalooza Argentina: cinco artistas para no perderse este viernes

Después de la pandemia, vuelven los festivales con público presente. Por ello, la expectativa generada alrededor del Lollapalooza Argentina 2022 es impresionante. Tres jornadas a pura música, con entradas agotadas, artistas internacionales de primer nivel y éxito asegurado.

Hoy es la primera jornada del evento y estos son los artistas que no te podés perder, recomendados por MDZ.

Si lo tuyo no es el pop y estás con ganas de un show fuerte y contundente, tenés una cita imperdible con Turnstile. El quinteto oriundo de Baltimore, Estados Unidos, es sin lugar a dudas uno de esos “tapados” que siempre nos cruzamos en festivales de esta magnitud. Los liderados por Brendan Yates (exbaterista de Trapped Under Ice, dato no menor) son actualmente la renovación del hardcore de la costa este.

Con tan sólo tres discos editados, supieron hacerse un lugar dentro de la escena local, sumando muchos adeptos en Washington D.C. y logrando el visto bueno de nada más y nada menos que de Fugazi.

Su último trabajo de estudio Glow On, lanzado el año pasado, es una muestra de versatilidad sonora. Producido por Mike Elizondo, sus canciones son una buena carta de presentación para aquellos que nunca transitaron el camino Turnstile. Más allá de las claras distorsiones y la voz bien al frente, se suman sintetizadores, caja de ritmos, volviendo su propuesta más actual y alejándose del hardcore netamente tradicional. Algo que los llevó a ser convocados para un festival de estas características.

Turnstile se presenta este viernes de 22:15 a 23:15 cerrando el escenario Alternative.

Miley Cyrus es sin lugar a dudas una artista que no puede faltar en la lista. Te puedo gustar o no su música, quizás no sea de tus elegidas para escuchar en casa o en tu auto, pero verla en vivo es otra cosa. La joven estrella Disney supo reinventarse como pocas. Pasó de ser toda una eminencia dentro del country a patear el tablero y convertirse en la nueva revelación del pop. Su último disco es un claro ejemplo de esto.

En “Plastic Hearts” (2020), su último disco lanzado en plena pandemia, Cyrus sacó lo mejor que tiene para dar en la actualidad. Agresividad, glamour, delicadeza y arrogancia; todo eso mezclado por varias exquisitas versiones de temas clásicos de Pixies, Madonna y Blondie. Una artista que no abandona su divismo pop, aunque le sume en vivo una actitud super punky.

Miley Cyrus se presenta este viernes de 22:15 a 23:45 cerrando el escenario Flow.

Luego de lo que fue el cierre de Kendrick Lamar en la edición 2019 del Lollapalooza Argentina, se festejó de pie el anuncio de la presentación de A$AP Rocky. La pareja de Rihanna es uno de los raperos más influyentes de la actualidad. Además, será su debut en suelo argentino, otro puntito a favor para sumarlo a los “imperdibles” del día.

El artista oriundo del Harlem, gran amigo y colaborador de estrellas del género de la talla de Nicki Minaj, Mark Ronson, el DJ Alan Walker y del propio Lamar, dio sus primeros pasos en 2007 de la mano del grupo de hip hop A$AP Mob.

Pero su éxito a nivel global llegaría en 2013 al lanzar su primer disco de estudio, Long.Live.A$AP, el cual no solo consiguió excelentes críticas de la prensa especializada, sino que además debutó en el #1 del Billboard 200.

Lo que en sus comienzos fue un rap triste, oscuro y casi desanimado, con el correr del tiempo logró plasmar un mensaje de mayor compromiso, crítico y súper impenetrable. La industria, feliz; los fans, aún más.

A$AP Rocky se presenta este viernes de 21:00 a 22:15 en el Escenario Samsung.

La banda estadounidense regresa a la Argentina luego de su última presentación en el Teatro de Flores en 2014. Muchas cosas pasaron en estos ocho años de espera. Sobre todo se profesionalizaron en relación al vivo y ajustaron su sonido de estudio.

ADTR bebe de las aguas del Pop Punk y Metalcore. Formado en Ocala, Florida, en 2003, el grupo se encuentra integrado por Jeremy McKinnon (voz), Neil Westfall (guitarra rítmica), Alex Shelnutt (batería) y Kevin Skaff (guitarra principal).

Siendo actualmente una de las bandas más importantes de su generación, la llegada en 2013 de su disco “Common Courtesy” le abrió la cabeza a muchos nuevos artistas. Así fue como en los últimos años conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Con su más reciente disco lanzado en 2021, You’re Welcome, ADTR incorporó influencias más modernas en lo sonoro.

En síntesis, si lo tuyo es el pogo… ya sabés dónde encontrarlo.

A Day To Remember se presenta este viernes de 17:00 a 18:00 en el Escenario Samsung.

Entre los cuatro escenarios principales que tiene la edición 2022 del Lollapalooza, se encuentra el Perry's State. Espacio donde se podrá disfrutar de los mejores Djs del mundo. En este contexto, esta noche se presentará el artista brasilero ALOK.

La superestrella de la música dance y pop, con miles de millones de reproducciones, fue diagramando su camino con diversas colaboraciones y remixes junto a exitosos artistas: desde The Rolling Stones a Zara Larsson, pasando por Jason Derulo y Tove Lo, entre otros.

ALOK es el artista brasilero más escuchado del mundo, con más de 20 millones de oyentes mensuales, además de ostentar el mote del segundo artista electrónico con más seguidores en Instagram, alcanzando los 25 millones de fans.

En 2021 se unió al aclamado cantante y compositor John Legend, en In My Mind. Su más reciente lanzamiento es junto a Alan Walker con el single Headlights (feat. KIDDO).

ALOK se presenta este viernes de 21.15 a 22.15 en el escenario Perry's.