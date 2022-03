La grave denuncia que recibió Guido Kaczka desde Uruguay: “Está citado por…”

Guido Kaczka vive una vida tranquila, alejado de los viejos programas chimenteros de la tarde (ahora hay a toda hora). Pero en la jornada del jueves 17 de marzo se vio en el frente de batalla por una noticia que nació desde LAM, donde lo involucraron (y aclararon) sobre una estafa en la que estaría metido en el Uruguay.

La noticia que tomó por sorpresa a todos luego de que se vinculara al conductor de El trece y La 100 con una construcción de unas casas en Punta del Este. Y, aprovechando la presencia de Ana Rosenfeld en el piso de LAM , dieron detalles del caso y aportaron nueva información.

En medio de las acusaciones fue Pía Shaw quien leyó parte de la causa y detalló: “Tiene que ver con el complejo Solanas de Punta del Este, donde Guido Kaczka queda involucrado en una pelea entre él y otras personas que deciden hacerse una casa ahí”.

Y siguió: “Esta empresa contrata a su vez a otra empresa que la ayuda con la maquinaria, etcétera. Ambas empresas no llega a un acuerdo, tienen un problema económico en el medio y lo que hace la empresa contratada es denunciar al complejo Solanas y a los involucrados que habían puesto la plata, uno de ellos Guido Kaczka y que va a tener que presentarse en la justicia. Está citado”.

Por su parte, Rosenfeld amplió: “Hablé con Guido y es importante resaltar que él no tiene nada que ver”. A lo que Pía agregó: “Está mencionado. El pudo terminar de hacer su casa y el resto no. Queda mencionado y él interpreta que está por ser un personaje conocido”.

En medio del escándalo en que se vio involucrado, el propio conductor dio la cara y dialogó con LAM, donde declaró: “No hay nada, escuché todo esto. No creo que me hayan estafado, voy a chequear. No tengo idea de qué pasó, no entendí nada. Creo que no me pasó nada, pero el estafado es el último que se entera. Espero no haya sido estafado”.

Al volver de la nota al vivo, la abogada Ana Rosenfeld amplió: “Hablé con él y siente que lo están usando. Dice que nunca fue citado y que no tiene ningún problema con la casa porque la de él está absolutamente terminada. Tengo entendido que este verano ya estuvo en la casa”.

Y la letrada cerró desde la información que maneja sobre Guido: “El sí reconoce y entiende que todo esto tomó dominio público y sale ahora en los medios porque está el nombre de él metido en el medio. Pero sino no hay denuncia y nada contra Guido”. ¿Será?