La tristeza de los famosos tras la muerte de Arturo Bonín

Ayer por la tarde se conoció la triste noticia del fallecimiento de Arturo Bonín. El actor de 78 años venía transitando un complicado estado de salud y hacía varios días que se encontraba internado.

"Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta difícil etapa y a todos los que sienten su pérdida. Arturo amó su profesión de actor y director y ha tenido el privilegio de vincularse y compartir hermosos momentos con tantas personas que lo quieren y respetan. Agradecemos todo el afecto recibido", es el texto del comunicado de la familia de Bonín que trascendió en los medios.

Tras las repercusiones de la noticia, colegas, periodistas y figuras del mundo del espectáculo se volcaron a las redes sociales para expresar su dolor por la muerte de Bonín.

"La virtualidad nos unió por última vez. ¡Un compañero que voy a extrañar!", expresó Carolina Papaleo.

"Hasta siempre, querido Arturo. Siempre voy a recordarte como el gran actor, extraordinario compañero y el hombre comprometido con la realidad que lo rodea. Todo mi cariño para Susana, su gran amor y la maravillosa familia que supo construir. QEPD", escribió Pablo Echarri.

Por su parte, Florencia de la V compartió fotos del actor en su cuenta de Instagram: "Hasta siempre Arturo (1943-2022). Falleció Arturo Bonín, uno de los actores más respetados por sus pares. QEPD".

Georgina Barbarossa también se volcó a las redes para expresar su tristeza. "¡Arturo querido! ¡Queridísimo compañero! Gran actor, gran persona, gran marido, gran padre. ¡Qué pena enorme! QEPD", escribió.

"Siempre un placer cruzarte y compartir momentos con vos. ¡Qué en paz descanses Arturo! Abrazo enorme para su familia, especialmente a Susana con quien tuve la oportunidad de trabajar", publicó Dalma Maradona en sus redes.

"Enorme tristeza por el fallecimiento de Arturo Bonín, gran compañero y gran actor, comprometido con su profesión, con sus ideas y con su país. Mis condolencias a sus familiares y amigos", expresó Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter.

La cuenta oficial de la tira juvenil Rebelde Way también dejó un emotivo mensaje para el actor que interpretó al personaje del director Marcel Dunoff: "Arturo Bonin, nuestro eterno Marcel Dunoff el mejor director que pudo tener el elite way school, gracias por dejarnos tus iconicas frases: "que solo estoy" "nunca en la historia del elite way sucedio algo semejante" QEPD".