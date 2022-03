Se filtraron nuevos chats entre Wanda Nara y La China Suárez

Wanda Nara volvió a sorprender en las redes sociales al publicar una catarata de mensajes que apuntaban directamente contra La China Suárez. Fueron varias capturas de chats que la mujer de Mauro Icardi mantuvo en distintos momentos con la actriz, dejando en claro que había un vínculo amigable entre ellas.

Sin contexto alguno, se lee que la China le dice a Wanda: "Te entiendo. Qué paja Dios mío la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia. Y que sos feliz". Luego le envió un audio que obtuvo como respuesta de parte de Nara: "¿Se van a casar?", en relación al vínculo entre la actriz y Benjamín Vicuña. La actriz le contesta con otro audio y la empresaria le responde. "Organizalo. Ya. Poné una wedding y chau. No dejes pasar el tiempo".

En otro chat, La China elogió la belleza de Francesca Icardi: "Me hace mal, es la perfección", elogió. Y más tarde, vuelve con más elogios: "Me morí de amor. Isabella y Fran. No podés tener cinco hijos tan lindos". Unos días más tarde, Wanda le manda un mensaje, pero dirigido a su hija más grande: "Feliz cumple, Rufi hermosa".

"La belleza de esta nena me hace mal. Es perfecta!!!", volvió a manifestar la China en junio de 2018 en relación a una de las hijas de Wanda. "¿Cómo están?", quiso saber la blonda. La respuesta de la actriz fue "todos tus hijos son perfectos. Bien! Chochas en Madrid. ¿Ustedes?". Y Nara le contó: "Ahora en el Caribe, después volvemos a Milán".

A principios de 2020, la actriz volvió a elogiar a la empresaria: "Estás divina!!! Te queda soñado", expresó sobre una foto de Nara en lencería. Días después, otro elogio de la China para los hijos de Wanda: "Me matan de amorrrr", comentó. "Jajajajaj, son tremendos", respondió la empresaria.

Finalmente, se ve una captura de un chat entre Wanda y la China y que la mujer de Icardi se lo manda a una amiga para comentarle: "Es como me dijo Pau, estaba obsesionada con mi familia y mi vida. Qué triste", se lee.