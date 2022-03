Marcelo Tinelli terminó con el misterio al contar cuándo y en qué canal vuelve a la televisión

Este martes, Marcelo Tinelli apareció de manera inesperada en un programa de la televisión rosarina para anunciar cuándo y en qué canal vuelve a la televisión.

El conductor viajó a la mencionada ciudad santafesina junto a El Chato Prada y Federico Hoppe, sus productores. En el ciclo De 12 a 14, de la cadena El Tres, Tinelli expresó: "Volvemos. Tenemos contrato firmado con El Trece para arrancar en junio". Además, detalló que su regreso a la pantalla chica será el 20 o 25 de junio.

Con respecto al formato con el que Marcelo Tinelli desembarca en la TV, el conductor anticipó: "Tengo muchas ganas de tener algo de baile. A mí el Bailando me encanta. Me parece que es un formato que anduvo muy bien durante muchos años en la tele, pero difícil hacer un formato como el Bailando sin público, nosotros el año pasado lo tuvimos que hacer. No es lo mismo hacerlo sin público. Recién pudimos tener público a los costados en noviembre. Y eso nos costó mucho".

Luego, Tinelli agregó: "El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formatos, algunos de canto, con más jurado, y algunas cosas más que no puedo contar", cerró sin entrar en mayores detalles.

Más allá de su retorno a El Trece, Marcelo Tinelli también prepara otro formato para El Nueve. Según informó la periodista Laura Ubfal, el conductor y su productora están pensando en reemplazar "Super Super", el ciclo que conduce José María Listorti.

El programa de juegos que se emite de lunes a viernes, de 16:00 a 17:30 horas, será aparantemente sustituido por otro formato, también con Listorti al frente.