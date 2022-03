Extorsionan a Tamara Báez, la novia de L-Gante, y la amenazan con divulgar material privado

Tamara Báez, la novia de L-Gante, está atravesando un difícil momento tras ser extorsionada. La influencer perdió hace un tiempo su teléfono celular y ahora la amenazan con difundir el material privado que se encuentra en el aparato.

A través de sus historias de Instagram, Alejandro Cipolla, el abogado de Tamara Baéz detalló: “Por la difusión de imágenes obtenidas de archivos públicos de @tambibaez429 en su cuenta hackeada, en el día de mañana nos vemos obligados a realizar la denuncia penal. No se va a tolerar ningún acto de extorsión”.

“La amenazan con subir conversaciones privadas, aparte se estuvo difundiendo documentación oficial, como registros de ella o el DNI. Tamara tiene miedo por la filtración, ya que muchas personas pueden robar su identidad para cometer cualquier tipo de acto”, agregó Cipolla en diálogo con TN Show.

Por su parte, Tamara Báez, que en los últimos días difundió su primera canción junto a L-Gante sentenció a través de las redes sociales: "¡Cómo les duele ver bien a una pibita que no jode a nadie! Les mando un beso y acá nadie arruina lo que estoy viviendo".

Antes de este episodio, Tamara había denunciado el hackeo de su cuenta de Instagram a comienzos de febrero, y había además revelado que las personas que llevaron adelante tal acción tuvieron acceso a su cuenta de mail y su número de teléfono. "Necesito ayuda, quiero recuperarla. Están enviando mensajes desde mi número de Whatsapp. Me robaron mi cuenta de Gmail y el Instagram. Me dieron de baja el celular y hasta el Whatsapp se eliminó. Qué bronca. Me da mucha bronca porque perdí muchas fotos", se lamentó.

La novia de L-Gante optó en aquel momento por abrir otra cuenta en Instagram, pero recientemente atravesó un nuevo revés. "Me robaron la cuenta @tamibaez13 y la cuenta de gmail. Me dieron de baja la línea también los hdp. No creo que pueda recuperarla, mañana me hago otra cuenta y se arranca de 0, BASURA", contó indignada.