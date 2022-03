El conmovedor posteo de Soledad Pastorutti dedicado a Gerardo Rozín

Mientras brindaba un show en Córdoba, Soledad Pastorutti se enteró de la muerte de Gerardo Rozín. En ese momento, la popular cantante decidió interrumpir el show para dedicarle unas sentidas palabras y una canción.

"Quiero que de alguna manera todos sepan lo generoso, lo cariñoso, lo inteligente y todo lo que ha hecho Gerardo Rozín por la música argentina. Va mucho más allá de lo que veían en televisión cada domingo", expresó Soledad Pastorutti.

Además, la artista le dedicó a Gerardo Rozín la canción"Brindis", canción que el conductor usaba en su programa La Peña de Morfi (Telefe).

Recordemos que Pastorutti no solamente apareció cantando en el ciclo de Rozín, sino que también participó como conductora invitada en un momento del año pasado en que el presentador se ausentó por problemas de salud.

Además, Soledad Pastorutti le dedicó un emotivo posteo en las redes sociales a Gerardo Rozín en el que expresó: "Querido Gerardo… Tuve el privilegio de compartir muchos momentos con vos… aprender a tu lado… de tu fortaleza… de tu sensibilidad… me enseñaste a confiar más en mí… me diste un valioso lugar en tu equipo… le pediste a tu gente que me reciba de brazos abiertos… siempre voy a estar agradecida con vos… por eso… por creer en mi música… por los domingos llenos de canciones… comida… deporte… humor y buena gente acompañando a las familias argentinas… por la 'saudachi' y tantos guiños. Me abrazo a todos mis compañeros de La Peña… Te vamos a extrañar mucho…", agregó.

Además, la cantante compartió un fragmento de Me voy quedando, de Cuchi Leguizamón, una canción especial para Rozín. "Me voy quedando libre, sin arribos, ni regresos… está sobrando el alma para cantarle a los huesos curiosos de rumbos que linden sabores eternos …", dice la estrofa.