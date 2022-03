Así habló Gerardo Rozín en una entrevista sobre su gran miedo a morir joven

El viernes se conoció la triste noticia de la muerte de Gerardo Rozín a los 51 años, tras luchar durante un tiempo contra un tumor cerebral. Y ahora, trascendió una entrevista que dio en 2019 en la que habló de su gran miedo a morir joven.

En diálogo con ciclo Conversaciones (LN+), entre otras cosas Rozín contó cuál fue el gesto amoroso que más lo sorprendió en su vida. “Fue el de mi vieja apoyándome para venir a vivir a Buenos Aires, sabiendo que para ella era un vacío enorme”, sostuvo el líder de La Peña de Morfi (Telefe).

En tanto que sobre su paternidad, Gerardo Rozín comentó: “Hay una suerte de orgullo de papá cuando tengo los chicos en casa, creo que es una construcción que está bien. Cuando me levanto a la noche y paso por el cuarto de los chicos y ves que miden un metro y pico, está tapado, panza llena… hay como un orgullo de papá que, cuando no estas distraído, te lo podés llevar por un ratito. Uno se puede equivocar más o menos. Pero esos cinco segundos te construye una imagen previa al sueño que estás viviendo”.

Por otro lado, sobre su pasión por el fútbol, Rozín enfatizó: “En un triunfo de (Rosario) Central pongo muchas cosas importantes. Muchas más cosas de las que podría poner un tipo como yo y de las que el fútbol genera. Es mi lugar de pertenencia, donde nací, la pasión, ser parte de algo, de un colectivo que me hace sentir bien. Central es mi patria. La canción que más me identifica es esa. Es un lugar de disfrute que no dejo que invadan los problemas que me abordan, ni los que yo mismo llevo ni reparto por ahí”.

Luego, cuando le preguntaron sobre cuál es su gran temor, Gerardo Rozín no dudó en responder: “Mi peor miedo es morirme joven. Mi peor miedo es el cáncer, porque a buena parte de mi familia se la llevó el cáncer: mi mamá, su hermana, mis cuatro abuelos. Tengo muy presente de qué se trata todo el proceso: desde el momento en el que te enterás, cuando aparece que se levantan, es algo que lo tengo demasiado aprehendido y ese es mi miedo”.

Finalmente, sobre sobre su infancia, Rozín aseguró: “Me gustaría recordarme a mí mismo volando por la escalera. Yo vivía en un séptimo piso y mi mejor amigo en el primero, subíamos y bajábamos las escaleras volando. Había un momento donde volábamos. Era como una sensación de libertad enorme y dominio del cuerpo que, como verás, después se hizo imposible de alcanzar”.

El año pasado, tras ausentarse de su programa durante un mes, Gerardo Rozín contó frente a cámaras: “Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”. Lamentablemente, el viernes se conoció la mala noticia del fallecimiento del conductor que no logró sobreponerse a un tumor maligno que le habían diagnosticado.