Quién es el nuevo novio de Morena Rial: se dedica a la música, es cordobés y...

More Rial está de novia. Su corazón lo conquistó Maximiliano Bertorello, El Maxi, un cantante de cuarteto cordobés con quienes están dando los primeros pasos de una relación. Tras lo rumores de romance con Alejandro Cipolla, su abogado, y Alex Caniggia, integrante de El hotel de los famosos, todo quedó atrás.

La hija de Jorge, que se peleó con Pampito hace unos días, conoció al artista musical que está a punto de lanzar su material, se enamoró y ese fue uno de los grandes motivos por los que la influencer decidió quedarse a vivir en la provincia serrana, donde está instalada hace un año y medio, interrumpiendo de sus planes de volver a vivir a Capital Federal.

Con un presente que a Morena la tiene súper contenta, hubiese preferido mantener el romance en reserva pero dos hechos puntuales hicieron que termine "blanqueando" su nuevo vínculo. Por un lado, que varias personas la habían visto acompañar a Maxi a presentaciones en vivo, en distintos boliches.

Y por el otro las versiones de que estaba en pareja con Cipolla, con quien mantiene un estrecho vínculo de amistad hace tiempo, fueron creciendo en las últimas horas. Y aunque Morena se encargó de desmentirlo a través de sus redes sociales, los duchos se mantenía en pie.

"No chicos, no estoy con Ale. Alejandro es amigo mío y tiene familia. Yo estoy en otra totalmente. Estoy bien y conociendo a alguien. No me rompan más los huevos con cosas que no son. Se los voy a agradecer. Vivan y dejen vivir", disparó More, desde sus redes sociales.

Y por el mismo medio donde tiene llegada a miles de seguidores que a diario consumen todo lo que publica, la mamá de Francesco remarcó, horas después, que "Estoy conociendo a alguien...". Desde el círculo cercano a la joven aseguran que a ella "se la ve muy feliz".

Maxi tiene 26 años y durante el mes de abril tiene previsto lanzar su material discográfico al que titula Brillante. Admirador de La Mona Jiménez, pretende hacer un largo camino en el mundo de los escenarios, en los que, si todo "marcha bien", estará acompañado por More. ¡Viva el amor!