Esto le propuso Paz Cornú a Romina Pereiro luego de que le dieran el alta

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro. Desde hacía tiempo se sospechaba que la pareja estaba distanciada por cómo se comportaban en las redes sociales e incluso, se llegó a pensar que el ex conductor de Intrusos había viajado a Miami solo para conquistar a la Niña Loly. Otra de las versiones sobre la ruptura señala Alejandra Quevedo como la tercera en discordia.

Romina Pereiro y Jorge Rial

En medio de todo este revuelo mediático, la nutricionista debió ser internada por un fuerte dolor en el pecho y, por suerte, ya fue dada de alta. Ahora, quien salió a hablar fue su mejor amiga, Paz Cornú. La diseñadora dialogó con el programa de Karina Mazzocco y contó cómo nació su amistad con Romina. "Yo me hice muy amiga de ella después del casamiento, o sea arrancamos con el vestido", indicó.

"Ahora ayer yo hablé con su mamá y me dijo que estaba bien. Igual yo lo que no quiero es invadir, a Romina le propuse que meditemos juntas, y me dijo que sí", reveló.

Luego, Cora Debarbieri le consultó acerca de los rumores que afirman que ella había presenciado escenas de celos por parte de su amiga a Rial. "Lo que yo viví al lado de ellos es verlos como una historia súper alucinante. De cuento. Hay cosas que las tiene que decir ella", señaló en vivo.

Paz Cornú

Y agregó: "Yo no me puedo meter porque estoy afuera y lo que yo compartí con ellos es espectacular. A mí me parecen un amor los dos. No sé si se viene la reconciliación, pero a mí me encantaría".