Santi Maratea generó polémica al revelar el destinatario de su próxima colecta

Santi Maratea volvió a generar todo tipo de repercusiones al recaudar más de 100 millones de pesos para ayudar a combatir el devastador fuego que azota a la provincia de Corrientes. El gesto solidario del joven fue noticia en todos los medios, y hasta Mirtha Legrand lo felicitó, al responderle su llamado por su cumpleaños número 95.

Ahora, Maratea reveló durante una entrevista en La noche De la V, el programa que Florencia conduce los fines de semana en América, quién será el destinatario de su próxima colecta.

"Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco", aseguró Maratea. En este sentido, anunció que a cambio pedirá una de las prendas de la colección conjunta que presentó Adidas con Gucci. La noticia generó fuertes críticas de la comunidad de Twitter.

Luego, explicó: "No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute", agregó.

Además, aseguró que tiene en mente fundar una ONG. "Quiero fundar una ONG y que sea más grande que Google, ese es mi sueño”, le confió a la conductora. En ese momento, ella trajo a colación un dato que había escuchado en uno de los últimos vivos de Instagram de Santi con un amigo que está involucrado con las DAO, una nueva manera de organizarse colectivamente.

"Una DAO son las siglas en inglés de Decentralized Autonomous Organization (Organización Autónoma Descentralizada), son muchas personas que se juntan para organizarse en pos de diferentes objetivos. Quien quiera ser parte puede hacerlo", explicó el invitado.

"Hoy todo pasa por mí, por mi celular; lo bueno y lo malo", agregó Maratea, que de a poco está aprendiendo. "Marian un amigo referente de las DAOS, me ayuda a ir avanzando, quiero generar una comunidad", cerró.