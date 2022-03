En un vivo desde su cuenta de Instagram, Jorge Rial insultó a una seguidora que lo acusó de arruinarle la vida a Beatriz Salomón. "Podes ser tan pelotuda, perdoná que te trate mal, ¿querés que te dé los nombres de quienes le cagaron la vida a Beatriz Salomón?", arremetió indignado Rial.

Luego continuó: "Te los voy a dar: El Flaco Tognetti, Mario Pergolini y Miriam Lewin. Ellos hicieron el informe, dos como conductores y Pergolini como productor. Si vas hablar, por lo menos hablá con propiedad. Ya me cansan con toda esa mentira y ese verso, y todo".

Además, Jorge Rial sentenció: "Otro de los responsables fue el marido. El marido fue el gran responsable de todo lo que pasó. No por su elección sexual, me chupa un huevo, sino porque la había engañado y la tenía engañada", añadió en su descargo.

Finalmente, el conductor disparó: "Ya te di los tres nombres, andá a buscarlos a ellos: Pergolini, el Flaco Tognetti que es un proge del carajo y Miriam Lewin, que hoy es un ñoqui del Estado".

Por otro lado, Rial se refirió a la versión que circula sobre su separación. "Veo que hay muchas gente conectada, casi 1800 personas se ve que están esperando que yo haga un discurso a la nación, que diga algo porque se está hablando mucho de mí. Yo lo que quiero decir es esto, que les agradezco a todos lo que se preocupan", comentó.

En tanto que sobre el rumor de una supuesta reconciliación con Loly Antoniale, Jorge Rial remarcó: "No vayan a buscar al pasado porque no es que está pisado sino que está recontra pisado. No vayan a buscar ahí. Tampoco en el presente ni en el futuro. Lo único que pido es eso. A mi familia, sobre todo, déjenla un poco tranqui".