Integrante clave del panel de Intratables abandonó el ciclo tras diez años

Tras una década formando parte del panel de Intratables (América), Paulo Vilouta se despidió del ciclo de actualidad y debate político. En este contexto, Alejandro Fantino decidió tener una charla con el periodista, quien se refirió a su paso por el programa

"Intratables cambió mi vida profesional. Fue una cosa de verano, que iba a ser dos meses y fueron diez años. Trabajaba en la radio (La Red) y hacía la noche. Lo fui haciendo de a poco. Nunca me fui del todo del fútbol", precisó Vilouta.

"Esto era muy difícil de manejar. Antes de la pandemia había 25 micrófonos abiertos acá!, expresó sobre el ritmo de debate que tenía el ciclo. Sobre sus acaloradas discusiones con Diego Brancatelli, recordó: "Con Diego había días que no nos dirigíamos la palabra en el camarín, pero no pasaba de ahí".

"Hoy me despido de @intratablestv después de 10 años. Miles de debates, de opiniones, de invitados. Cuántas noches de un programa que marcó mi carrera. Aguante intratables!!!", había expresado el periodista minutos antes en sus redes sociales.

Noticias Relacionadas Un integrante clave del panel de Intratables confirmó su renuncia y reveló el motivo de su baja

Fue a finales de febrero, cuando Vilouta anunció su salida y explicó el motivo durante su programa radial en La Red. "Bueno, les quería contar lo de Intratables porque ya trascendió y explotó por todos lados. Y en el ambiente nuestro no hay forma de mantener... no es un secreto pero sí es una negociación. Y después, explicar cómo es la situación porque siempre todo el mundo piensa que hay conflictos, que hay problemas", comenzó diciendo.

"Hay una situación que ya se me hizo inmanejable que es trabajar en los extremos del día. Intratables va cada vez más tarde. Es un abrir y cerrar de ojos porque a las 4 y pico estoy otra vez en pie", explicó sobre el esfuerzo que conlleva conducir un programa radial desde las 6 de la mañana y formar parte del ciclo que termina a la madrugada.

Sobre su paso por Intratables, enfatizó: "A mí, personalmente, me cambió muchísimo la vida. Trazó una bisagra. Me generó una gran popularidad que yo ya tenía en el fútbol, que es muy invasivo, pero entré en un territorio que es la mujer, la dama, que no ve tanto el fútbol como el hombre".