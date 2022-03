El polémico invitado que tendrá Jorge Rial en su debut al frente de Sobredosis de TV

El próximo 5 de marzo, Jorge Rial regresa a la televisión luego de su inesperada renuncia a Intrusos (América) y tras su fallida experiencia con TV Nostra (América). El periodista estará al frente de Sobredosis de TV por la pantalla de C5N en el horario de 21 a 22.30 hs.

Confirmada la vuelta, Rial comenzó a calentar motores para su debut. El conductor de Argenzuela (Radio 10) publicó en su cuenta de Twitter un enigmático sobre quien será su primer invitado: "Ya está el primer invitado a Sobredosis de TV. Ni se lo imaginan. Va a levantar polémica. ¿Lo digo o no lo digo?", expresó en su cuenta de Twitter. "Igual nos vemos el sábado que viene a las 21 por C5N. Después no digan que no les avisé", advirtiendo.

Luego de 20 años al frente de Intrusos, Rial tomó la decisión de abandonar el ciclo de chimentos. Su vínculo con América continuó por un tiempo más. El nuevo desafío del periodista fue el programa nocturno de política y actualidad llamado TV Nostra, el cual no colmó las expectativas de la gerencia y luego de unos pocos meses al aire fue dado de baja.

Tras el fracaso de esta nueva experiencia televisiva, Rial optó por dar un paso al costado en televisión y centrar solamente su trabajo en radio. Actualmente conduce Argenzuela por Radio 10.

Jorge Rial rompe el silencio tras los rumores de separación

El fin de semana, desde la cuenta de Twitter de El ejercito de Lam, el nombre del nuevo programa que conducirá Ángel de Brito por la pantalla de América, dieron a conocer detalles de la supuesta crisis de pareja que atraviesa Rial y Romina Pereiro. Ya no estarían viviendo juntos y que el divorcio sería una realidad.

"Rial y Pereiro confirmarán su divorcio en breve. Ya está todo acordado (lo legal). Él se mudó a Palermo, ella sigue en la casa de Belgrano", revelaron en la red social del pajarito. "Totalmente falso lo de Rial y Loly. No hay ninguna chance. Las alianzas siguen hasta el anuncio", agregaron.

Tras las repercusiones de la información, el propio periodista quien salió a responder en sus redes. "Agradezco la preocupación y las especulaciones periodísticas. No se sigan tirando tiros en los pies ni revuelvan pasados muy pisados. Con dejar a la familia en paz alcanza y sobra".