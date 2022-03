El particular reclamo de Jorge Lanata a Eduardo Feinmann: "Vos me..."

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann están armando una dupla muy confidente durante el pase que tienen entre los programas de ambos en Radio Mitre. En esta oportunidad, el conductor de Lanata sin filtro le hizo un particular reclamo al líder de Alguien tiene que decirlo.

Mientras esperaban el discurso de Alberto Fernández por la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, Jorge Lanata arremetió: “Eduar, vos me histeriqueaste, estuviste una semana histeriqueándome. Nos conocimos por Tinder, vos sabés que Tinder es palo y a la bolsa. Y después te ponés el traje y me decís ‘no, yo quiero ser tu amigo’. No, Eduar, yo me quedé caliente”.

Mientras los columnistas de los dos ciclos radiales estallaban de risa ante el reclamo de Lanata, quien luego remató: “La pregunta es quién se toma el mate ahora”.

Esquivando la situación, Eduardo Feinmann deslizó: “Mirá tu mesa, mirá tu alrededor, se te cag... de risa”. Entonces Jorge Lanata presentó al músico invitado del día. “Eduar, te traje hoy al cantante y autor más insigne de las telenovelas argentinas. Al más grande de todos. Es un señor que se puso de nombre artístico el apellido de su mamá al revés. La mamá se llamaba Fortuna Martínez Paz, tucumana, y él se puso el Paz Martínez”, anunció.

El cantautor interpretó “Si viviera Maria Elena” y “Una lágrima sobre el teléfono”. Antes de cantar, el cantautor expresó: “Si hay un tema que me marcó fortísimo fue este”.

Por su parte, Lanata aprovechó la letra de la canción para seguir con su hilarante reclamo hacia Feinmann. “¿Por qué no llamaste, Eduardo?. Lo levanto, me fijo si tiene tono, y tiene. Estoy llorándole al teléfono”, ironizó el conductor.