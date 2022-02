Escandalosos tweets y video de Flavio Azzaro en el Monumental cuando Racing perdía con River

Siempre visceral, sin filtro y muy polémico, Flavio Azzaro no se anduvo con vueltas a la hora de descargar su bronca contra Racing por el 0-2 parcial ante River. Cuando llegó el entretiempo, el periodista deportivo, ubicado en una de las cabinas de transmisión del estadio Monumental junto a su esposa (también hincha de la Academia), publicó un video mientras lanzaba llamas contra plantel, DT y presidente: "¡Qué querés con este técnico y estos jugadores! ¡Y la rata del presidente (Víctor Blanco)! ¡Mamita querida, pobre Racing, lo hicieron mierda!", dijo Azzaro mientras en el video mostraba cómo se iba el equipo visitante del campo de juego. Como si hiciera falta, en el posteo agregó: "Ni en diez vidas lo puede dar vuelta Racing".

Estas imágenes fueron el corolario de una serie de tremendos tweets de Azzaro, que comenzaron ni bien Esequiel Barco marcó el golazo con el que River abría el partido: "25 minutos duró Racing hoy en el Monumental…", lanzó.

Luego empezó con los nombres propios: "Qué querés con Chancalay….!!!!", twitteó. Y luego agregó: "Miranda, Insúa, Chancalay, Copetti… mucha ventaja. Bastante que aguantaste 25 minutos…".

¿Algo para rescatar? Sí, Flavio Azzaro destacaba al creaor del equipo, pero con palazo para Gago incluido: "Alcaraz es el único que puede hacer algo distinto, pero Gago lo pone a correr al lado de Moreno". Y luego la ligó un ex Independiente: "Miranda corre para todos lados pero no juega, no quita… Jugador del montón…". Spoler alert: Lolo Miranda empataría el partido en el segundo tiempo, tras un gran gol de Enzo Copetti para el descuento, otro de los apuntados por el conductor de Crónica TV.

Pero sobre el final del primer tiempo, ya con el 2-0 de De la Cruz, llegó lo más fuerte: "Ahora Gago mete mano y te lo gana. Menos mal que no necesitaba un 5 y un 9: un inepto total", le espetó Azzaro al DT de Racing. Y de paso hubo caracteres picantes para Chila Gómez: "Paquetito el arquero… un miedo…". Completito el combo.

Ya en el entretiempo hubo tiempo para lanzarle dardos a Víctor Blanco: "Presidente avaro, DT inepto y plantel medio pelo. Después de Coudet, en Racing se hizo todo lo posible para volver a ser una mierda", sentenció Flavio. Y remató: "Gago está muerto en vida, no transmite nada". Claro, ni se imaginaba la gran remontada de su equipo ante el mismísimo River de Gallardo y en el Monumental.

Ni el muy mal arbitraje de Pablo Echavarría lo sacaban del eje a Azzaro: "El árbitro tuvo criterios distintos, como pasó toda la vida en esta cancha; pero no vas perdiendo por el árbitro. Vas perdiendo porque aún sin ser superado, te tiraron la jerarquía y te ganaron. Simple".

¿Y qué twitteó Flavio Azzaro en el segundo tiempo de River-Racing?

La pregunta del usuario, a esta altura de la nota, se cae de madura: ¿qué twitteó Flavio Azzaro cuando Racing fue con valentía a buscar el descuento, luego el empate y se llevó un puntazo del Monumental? Más de una hora después del pitazo final llegó el esperado posteo. Así, con mayúsculas para arrancar: "QUÉ TRISTE ES DECIR MILAGRO POR NO PERDER!!!!!! Pero en esta cancha es siempre lo mismo… Racing fue digno y aprovechó que River jugó relajado el ST. Este plantel y Gago difícilmente te den alegrías, pero lo menos no nos fuimos dando lástima como la última vez", fue su primer descargo. Pero hubo más.

QUE TRISTE ES DECIR MILAGRO POR NO PERDER!!!!!! Pero en esta cancha es siempre lo mismo…



Racing fue digno y aprovechó que River jugó relajado el ST. Este plantel y Gago difícilmente te den alegrías, pero lo menos no nos fuimos dando lástima como la última vez. — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) February 28, 2022

"Copetti y Miranda, los dos peores jugadores de Racing, hoy te llevaron al empate. Esto es lo lindo del fútbol. Ninguno de los dos están para jugar en Racing!!!!", insistió llamativamente Azzaro.

Copetti y Miranda, los dos peores jugadores de Racing, hoy te llevaron al empate. Esto es lo lindo del fútbol. Ninguno de los dos están para jugar en Racing!!!! — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) February 28, 2022

Luego hubo tiempo para el análisis: "Hasta el gol de Barco, lo de Racing era bueno. Después parecía que se venía lo peor (la película de siempre en esta cancha) pero el ST lo jugó con amor propio y la sacó adelante", twitteó Flavio. Y cerró, con gran razón a la vista de los posteos antes mencionados: "Jamás hubiera imaginado que este equipo y este DT sin un gramo de mística podía recuperarse".

Hasta el gol de Barco, lo de Racing era bueno. Después parecía que se venía lo peor (la película de siempre en esta cancha) pero el ST lo jugó con amor propio y la sacó adelante. — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) February 28, 2022

Jamás hubiera imaginado que este equipo y este DT sin un gramo de mística podía recuperarse. — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) February 28, 2022

Bonus track: entregado, Flavio Azzaro tuvo tiempo para tomarse a risa el posteo con su video, donde decía que "ni en diez vidas Racing lo puede dar vuelta". Citó ese tweet y agregó: "No lo pudo dar vuelta, pero casi jajaja".