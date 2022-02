Noche de furia de Mica Viciconte en MasterChef Celebrity: llanto y amenaza al jurado

La noche del martes se vivió un momento de mucha tensión en MasterChef Celebrity. Durante la presentación del plato, Mica Viciconte no pudo aceptar las críticas del jurado y estalló de furia.

Todo comenzó cuando la ex Combate presentó una entrada que no fue muy bien recibida por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. "No se siente nada de todo lo que dijiste. Toda la sutileza de la presentación, lo tiene de grotesco en el sabor", disparó Martitegui, quien le reprochó que la preparación tenía mucho ajo.

"Si estuvieras en un cóctel, con esa cantidad de ajo no podés hablar con nadie más en toda la fiesta. Te tenés que ir a tu casa directamente o darle un montón de estos al que esté con vos y así están parejos. El ajo satura absolutamente todo. Termina siendo un plato pretensioso", le remarcó.

"No tiene mucho ajo. Yo lo cociné. Tiene uno solo. Lo demás se lo saqué todo", le respondió la participante. "Tiene mucho ajo, te lo digo yo. Me parece que tengo autoridad para decirlo. Tratá de aprender y hacerlo mejor la próxima vez si querés seguir acá", contraatacó Martitegui.

En ese momento la participante se quebró, y ya junto a sus compañeros, disparó: "Que no me rompa las pel…. Porque no me conoce", lanzó Mica, desafiante.