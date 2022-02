La ex Rincón de Luz que se reinventó en pandemia y la rompe con su nuevo emprendimiento

Se sabe: de las decenas de actores infantiles que surgen en las tiras y novelas, sólo unos pocos logran sostener el estrellato y seguir en carrera pasado ese primer momento de altísima exposición. Florencia Padilla tiene muchas horas en los sets de TV y puede dar fe de ello.

Corría 2003 cuando Florencia fue convocada para ser parte del elenco de Rincón de Luz, la novela infantil de Cris Morena que llegó después de Chiquititas y de donde surgieron Lali Espósito, la China Suárez y Agustín "Cachete" Sierra. Ella en ese entonces estaba en la novela Máximo Corazón, con Gabriel Corrado y Valeria Bertuccelli como protagonistas, cuando recibió el llamado que más esperaba.

“Me dijeron que habían visto mi casting, que les había gustado y querían hacerme algunas pruebas. Luego me llevaron a una oficina donde me estaba esperando Cris Morena. Ahí ella me ofreció el papel de Carola”, contó Padilla en una entrevista a TN Show.

Flor tiene lindos recuerdos de esa época y se diferencia de la ola de denuncias por maltrato infantil de los actores de Cebollitas, que semana a semana suma nuevos testimonios. “Siempre nos trataron superbien, éramos chicos y hacíamos travesuras y nos ponían límites como en el colegio; nos incentivaban a hacer la tarea”, dijo.

Tras el éxito de Rincón de Luz, llegaron nuevas propuestas en la tele, pero con el tiempo se fue alejando de los estudios de grabación, no así de la actuación en teatro, hasta que, cuando se declaró la cuarentena preventiva, descubrió que la actividad física era su otra pasión.

Flor le sacó el jugo a esos meses de confinamiento. “Me dediqué a estudiar. El deporte siempre me gustó y finalmente me recibí de personal trainer e instructora de funcional. Ahora doy clases personalizadas pero no descuido mi carrera. Pude volver al teatro y además vendo ropa y calzado, que lo tomo como hobby”, señaló.

Para ella, la pandemia tuvo su lado positivo: “Esta pandemia me despertó las ganas de seguir perfeccionándome y creciendo. Soy partidaria de que no hay que hacer una sola cosa, hay que crecer”.

Consciente de que la industria de la televisión es tirana y que hay que tener mucha constancia, ella aprendió a encontrar nuevas salidas: “A veces no te dan la oportunidad de mostrar todo lo que uno puede llegar a dar. Vivir de esto no es sencillo, pero no hay que quedarse ni esperar que te llamen. Hay que moverse constantemente”. Por lo pronto, la joven está feliz con su “plan b”.