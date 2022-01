Otra ex Cebollita denunció abuso y maltrato con un estremecedor relato

El escándalo en relación a la tira Cebollitas parece no tener fin. Luego que varios actores que participaron de la tira infantil revelaran el año pasado el calvario que vivieron durante las grabaciones de la exitosa tira de los noventa, ahora fue otra actriz la que sumó una nueva denuncia por abuso y maltrato. Se trata de Mariana Rubio, quién interpretaba al personaje de Roxana.

Durante una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la actriz realizó un estremecedor relato de lo que le tocó vivir. "Decidí hablar ahora porque cuando todo explotó yo estaba en el último mes de embarazo. A partir de todo lo que estaba pasando con Cebollitas tuve problemas de presión y preferí guardarme pero siempre apoyé a los chicos que denunciaron", comenzó diciendo la actriz.

"Yo quiero aclarar que puntualmente no sufrí nada en particular hacia mi persona pero si estuve en muchas situaciones de abuso y acoso psicológico. Vi chicos llorando, escuché gritos y maltratos. Nosotros lo naturalizamos porque en esa época no pensaba que la vida no era así, no debería ser así y cuando pasaba decíamos ´uh lo cagaron a pedos´", recordó.

"Se cagaron en el futuro y en el sueño. Hubo un montón de chicos que renunciaron a lo artístico y se dedicaron a otra cosa porque pensaron que no servían para esto", expresó. Noticias Relacionadas La furia de Carmen Barbieri por las denuncias de maltrato en Cebollitas

Tras las denuncias de maltrato en Cebollitas, Dalma Maradona reveló su experiencia

Luego arremetió contra Carmen Barbieri y Dalma Maradona, quienes negaron rotundamente las denuncias: "Carmen, vos no podes hablar por todos y decir que no sucedió. Tuviste delante tuyo con Juan a una persona que lo sufrió. La pifió y feo y lo mismo con Dalma. Nunca nos contestó el teléfono y le hemos mandado mensajes y nos ha clavado el visto. Y dice que nadie la trató mal. Y no, si sos Dalma. Es una falta de respeto".