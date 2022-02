La cortante reacción de Jorge Lanata a una invitación que le hizo Eduardo Feinmann

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann protagonizan todos los días el pase entre sus programas por radio Mitre minutos antes de las 10 de la mañana. Este miércoles el conductor de Alguien tiene que decirlo le hizo una particular invitación al líder de Lanata sin filtro, pero se encontró con una cortante reacción.

Luego de haber bromeado hace un par de días con que parecen una dupla que hizo match en Tinder y tiene una cita por primera vez, Eduardo Feinmann y Jorge Lanata se toman unos minutos para distender a la audiencia y a la vez se conocen entre sí.

En un momento de la charla, los periodistas confesaron que lloran en el cine. “Yo lloré mucho con Cinema Paradiso”, admitió Feinmann, mientras sonaba la música de Ennio Moricone. “No me pongas esta música que me pongo a llorar”, amenazó.

Más adelante, los conductores hablaron sobre temas tan variados como infidelidad y el Día Internacional de la Pizza. “¿Y vos no me vas a ser infiel en esta relación que estamos creando no?”, preguntó con su habitual humor Eduardo Feinmann. A lo que Jorge Lanata respondió: “No te preocupes que no voy a hacer un pase con otro”.

“Algún día podemos salir a comer una pizza, Eduardo”, propuso Lanata. “Esto ya es una cita; la cosa cambia. Arrancamos con Tinder y ahora me proponés salir a comer”, contestó Feinmann.

La humorada siguió adelante cuando Jorge Lanata consultó: “¿Y vos sos propietario Eduardo?”. Tras la respuesta afirmativa, siguió: “Y además tengo auto, y moto, te puedo pasar a buscar en moto”.

Entonces Eduardo Feinmann redobló la apuesta y propuso: “¿Te gusta montar? Si andás a caballo podés venir a montar conmigo”. A lo que Jorge Lanata reaccionó cortante: “Recién nos conocemos y ya querés montar, ni en pedo me subo a un caballo”.