Esmeralda Mitre contó cómo es su relación privada con Chano Charpentier

Con la verborragia como ladera fiel, Esmeralda Mitre siempre se ha caracterizado por expresarse con total honestidad y mucha capacidad de contar todo lo que siente, todo lo que la atraviesa en su interior y no se escuda en los filtros, ni las posturas.

La famosa ahora abordó un tema que despierta interés en el público, que refiere a la conexión muy especial, súper distintiva y muy cercana con Chano Charpentier. El cantante y la heredera del imperio La Nación han protagonizado varios episodios.

Incluso en una especie de reality que grabaron en New York, el músico y Esmeralda se fundieron en un apasionado beso delante de las cámaras, lo que invitó a conjeturar sobre lo que sucedía entre ellos en la intimidad, aunque siempre hablaron de una linda amistad.

En los últimos días, Mitre publicó un tuit muy llamativo, en el que intentaba comunicarse con Chano, aparentemente no lo atendía y buscó todas las alternativas para activar la atención del músico. “Amor? Me llamás, necesito hablarte”. El término amor provocó asombro.

A raíz de ese posteo, Esmeralda habló con Mitre Live sobre su relación con el ex líder de Tan Bionica. En cuanto al tuit, la blonda sostuvo: “Fue rarísimo lo del tuit con Chano, era como buscándolo y él a veces tiene manera de conectarse con la gente difícil, o por instagram inbox o por inbox twitter y se armó un lío bárbaro. Le dije Chano llamame, nada más”.

En relación al motivo que la impulsó a contactarlo públicamente por la plataforma digital, Mitre explicó: "Lo quería contactar porque me llamó un productor de Río Negro que quería contratarlo para un show”.

Claro que la química late entre ellos, pero Esmeralda aclaró: “Lo quiero mucho a él y escribió una canción para mí, la escribió en Sadaic para mí, es uno de mis mejores amigos, hemos compartido momentos difíciles y nos hemos acompañado”.

Incluso, la famosa describió que el lazo se profundizó hasta límites de conocer a toda la familia y que en su momento su exmarido Darío Lopérfido estaba al tanto de todo. “Quiero muchísimo a Marina, su mamá, he estado en Capilla del Señor en su casa. Mi ex marido no tenía ningún problema que yo fuera íntima amiga de él, éramos muy amigos”.

Para cerrar, Esmeralda soltó algunos indicios respecto a si construyó un romance pasional con Chano y aseveró: "Esas son cuestiones de intimidad mías”.