Lizy Tagliani salió a responder tras las acusaciones de infidelidad

Lizy Tagliani sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que estaba separada de Leo Alturria. Aunque la conductora aclaró que la ruptura fue en muy buenos términos, él realizó un comentario que generó muchas especulaciones: "Yo sólo quería que me fueran fiel", disparó.

Rápidamente se instaló la versión de que Tagliani lo habría engañado. Tras las repercusiones mediáticas, Lizy decidió hablar del tema durante un móvil con Intrusos (América). "Las parejas son para ser fieles y para estar bien. No necesita estar coqueteando ni saliendo con otros ni nada, salvo que ya sea algo de la pareja, swingers y esas cosas... Pero no era nuestro caso", comenzó diciendo.

Con respecto al polémico mensaje de su ex, Lizy se desmarcó de forma contundente: "No me consta que haya sido para mí, no me consta. A mí no me lo dijo", respondió. "¿Él sigue enamorado?", le preguntaron. "No sé, no le pregunté. Pero cuando pase el tiempo me gustaría volver a hablar. Por eso digo, dejemos que pase el tiempo", contestó.

Finalmente, descartó una posible reconciliación por el momento: "No lo estoy histeriqueando, porque él es estricto. Es muy formal. Es del Opus Dei, casi, te diría", expresó.

Recordemos que el pasado 28 de enero Lizy anunció su separación de Alturria. "Buen día. Nunca uno sabe cuándo es el momento de contarlo. Son costos de esto de ser conocida. Con Leo hace casi dos meses que no somos novios. Nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja. Y seguiremos siendo felices como amigos, si Dios quiere", expresó la conductora de El Precio Justo (Telefé).

"Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma. El amor mutó pero aún sigue siendo sólido. El no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros", cerró.