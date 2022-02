La indignación de Julieta Ortega por una manifestación del grupo antivacunas: "Vayan a..."

Julieta Ortega estuvo presente en una entrevista para “Mitre Live” y habló sobre un hecho que atravesó durante los últimos días que la dejó impresionada. Lo vivió entre el enojo y el dolor por las causas que la llevaron a discutir con un grupo de personas, porque es difícil entender la postura que estos ejercen sobre la inoculación.

“Me cuesta entender la postura antivacuna, respeto a la persona que diga que prefiere no darse la vacuna porque no se probó la suficiente, yo no pregunté cuando mi hijo era chiquito qué había en cada vacuna”, comentó al inicio de su relato. Y agregó: “Esta es una vacuna que se hizo en tiempo récord, lo sabemos todos, había una pandemia y me cuesta entender la postura”.

Hoy en día, estas personas que están en contra de la vacuna, perjudican a muchas personas que están en duda sobre ella. Pero no solo eso, sino que nos alejan de un posible fin de la pandemia. No es recomendable difundir a estos grupos que sólo intentan manipular a la sociedad.

En este sentido, Julieta ahondó en su relato y dijo: “No me resulta simpática la postura pero la respeto como una decisión personal, ahora salir a marchar por eso o que los demás sigan tu ejemplo me genera más antipatía posible”, sin poder creer el hecho por el cual estaba atravesando en ese instante.

Así mismo, contó: “Hace poco me crucé con una marcha antivacuna entrando al teatro, le contesté algo y me contestaron muy mal también”, dejando las puertas abiertas para que el periodista le pida mayores detalles al respecto de este acontecimiento.

La hija de Palito Ortega continuó su relato indignada y afirmó: “Tengo conocidas que me han dicho en voz baja que no se vacunaron y quieren esperar, no se puede hacer nada con eso pero entiendo lo de los países que ponen pases sanitarios y todo eso porque es una situación nueva”.

Dándole un cierre a su declaración, la actriz sentenció: “Así como la vacuna es nueva para mucha gente, la realidad es que si tiene efectos secundarios es que no los vamos a conocer y que te esta situación está sucediendo ahora y que te encuentre vacunado”.

Es muy importante que las personas que están inmersas en el mundo del espectáculo, como tal es el caso de Julieta Ortega, den un mensaje positivo acerca de la vacunación contra el covid-19. Es una manera de llegar a aquellos que todavía no se decidieron por darse la dosis, y es algo que todo el mundo necesita para acercarse de a poco al final de esta pandemia tan dolorosa que se está atravesando.