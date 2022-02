Anamá Ferreira reveló el insólito motivo por el que bloquearon su cuenta de Tinder

Anamá Ferreira sorprendió al revelar el insólito motivo por el que bloquearon su cuenta de Tinder. "A mi me bloquearán en Tinder decían que estaba usando las fotos de Anamá jiji estoy bloqueada para siempre", anunciaba la modelo en su cuenta de Twitter.

A partir de las repercusiones de su mensaje en redes, este martes la ex modelo dio más detalles de lo sucedido. Fueron los mismos usuarios de la app de citas quienes denunciaron la cuenta, pensando que era falsa. "Con la pandemia lo que estábamos solos tuvimos que conocer a alguien. Entonces una amiga mía me dijo que entrara a Tinder, yo le dije que no, porque soy conocida. Puse Ana de nombre, para que no sea tan fuerte, pero puse fotos mías", explicó la modelo.

Luego, contó algunas curiosidades sobre lo que le sucedió utilizando la app. "A mí me pasó de todo en Tinder. Me encontré con mi ex marido. Entré, empecé a mirar y el tercer hombre que me aparece es el padre de mis hijos. Encima ponía frases muy románticas", reveló.

"Muchos empezaron a preguntar: ‘¿Sos Anamá?, ¿o usaron las fotos?’, uno muy tierno me dijo ‘Estás usando fotos de la divina de Anamá, que es honesta y trabajadora, no estaría acá’", recordó entre risas.

"Hasta que alguien denunció que se estaban usando mis fotos y me bloquearon. Yo les decía que era yo, pero me decían que era mentira. Yo tuve que seguirla como negra guerrera que soy, le mandé mail a Tinder y alguien me contestó y dijeron que yo había usado fotos falsas y que estaba bloqueada en todas sus redes", agregó.