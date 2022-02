En su primer pase del año, Jorge Lanata le paró el carro a Eduardo Feinmann: "No me digas..."

Este lunes, tras el debut de Eduardo Feinmann en la primera mañana de radio Mitre con el programa Alguien tiene que decirlo, se dio el primer pase del año con Jorge Lanata, y las dos figuras protagonizaron un picante ida y vuelta.

“Estamos como una pareja que se conoció en Tinder y que sale por primera vez. Nos están mirando todas las mesas de alrededor a ver cómo nos tratamos y qué vamos a decir”, empezó con humor Jorge Lanata.

En tanto que Eduardo Feinmann comentó: “Hicimos toda la carrera empezando bien de abajo en la radio, hicimos guardias eternas, muchas horas al pedo. Me acuerdo de las escalinatas de Tribunales con el Yomagate”.

Acto seguido Feinmann ensayó un elogio a Lanata que este último se encargó de cortar en seco. “Usted es el capitán de radio Mitre”, le dijo. A lo que el conductor de Lanata sin filtro respondió: “Muchas gracias pero no. No me digas capitán que me da vergüenza”.

Luego cuando se dedicaron a analizar la visita de Alberto Fernández a Rusia y China, Jorge Lanta expresó categórico: “China es una dictadura y nadie lo dice porque quieren hacer negocios. En general el gobierno tiene una visión política de hace treinta años”.

Mientras que Eduardo Feinmann remarcó: “Atrasa bastante. Y además, cómo les gusta peronizar todo. Al presidente chino Xi Jinping le dicen que si fuera argentino sería peronista y a Biden lo llaman Juan Domingo”.

En el horario pautado de entrega del aire, Feinmann se despidió de Lanata para así no entrar en los roces por impuntualidad que desataron tensiones con Marcelo Longobardi. “Son las 10.10, tengo que entregarte el programa. Chau Jorge, mañana nos seguimos conociendo. Es un honor para mí hacer este pase con vos”, concluyó.