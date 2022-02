Las fotos de Jimena Barón que generaron incertidumbre entre sus seguidores

Cansada de estar sola, Jimena Barón decidió publicar un extenso currículum para ver si logra conseguir novio. En el texto advirtió que en mayo de este año cumple 35 años y que tiene un hijo de 7. También dio detalles de su situación económica: "Me va re bien gracias a Dios, no necesito plata. Si al otro le va mejor que a mí me da mucha alegría y pretendo lo mismo al revés", comenzó describiendo.

"No soy celosa, tampoco pelotud*. No reviso cosas, no me revisa nada nadie. No aspiro a la convivencia. Si sucediera, apuesto a cuartos y baños separados", aseguró. Finalmente, aclaró: "Me gusta levantarme temprano, entrenar, comer saludable y dármela en la pera una vez por semana, ponele. La fisura no es un estado que me agrade. Soy bastante más estructurada de lo que parezco".

En este contexto de soltería, Jimena parece haberse vuelto a encontrar con su ex pareja, Matías Palleiro, de quien se habría separado a finales de 2021. Sin embargo, ambos comenzaron a dar indicios de que habría una segunda oportunidad.

Primero, Jimena posteó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en una playa. En una de ellas se pueden ver las piernas de un caballero que está a su lado. En otra, se puede ver al hombre caminando de espaldas por un sendero. Y en una tercera, se puede apreciar el mismo atardecer tomado desde un acantilado que, casualmente, también publicó Palleiro. Por su parte, Mr. Habano subió una foto suya posando frente al mar.

Recordemos que Jimena y Matías habían compartido unos días de relax en noviembre, cuando ella se ausentó por unos días de La Academia de Showmatch. "La pasé muy bien, unos días muy necesarios. Lo que más hice fue descansar, cualquier mamá que está todo el día con su hijo me entiende, porque saben que los chicos están siempre: ‘Mamá esto, mamá lo otro’. Así que fue todo muy lindo, dormí la siesta, cosa que no sucede nunca", declaró.