La impulsiva reacción de Griselda Sicialini cuando nombraron a Luciano Castro durante una entrevista

Griselda Sicialini estuvo como invitada de Florencia Peña en Flor de equipo (Telefe). Durante la charla, la actriz habló de su regreso al teatro con el espectáculo Pura sangre, el amor es un monstruo.

Durante la charla, la conductora aprovechó para hacerle un comentario sobre Luciano Castro. "Luciano. ¡Qué personaje!", aseguró e intercambió miradas cómplices, mientras de fondo se escuchó decir a Griselda: "Pelotud*".

Recordemos que durante 2017 Sicialini reveló su romance con Castro. En esa época el actor estaba en pareja con Sabrina Rojas, quien no tomó muy bien las declaraciones de la actriz por dar a conocer esa historia del pasado. "No me divierte que lo digan. ¡¿Qué necesidad de decirlo después de tanto tiempo?! Así como se le pide al hombre que sea caballero, las mujeres, lo mismo", había declarado la modelo en diálogo con el ciclo Agarrate Catalina.

Durante 2021, Sabrina y Luciano decidieron terminar su relación. Ambos mantienen un excelente vínculo. Además, no pasó mucho tiempo hasta que cada uno rehízo su vida amorosa. Rojas blanqueó su romance con Tucu López y Castro hizo lo propio con Flor Vigna.

Pura sangre, el amor es un monstruo es una creación conjunta de Griselda Sicialini y Jorgelina Aruzzi junto al actor, bailarín y coreógrafo Carlos Casella Además, Casella y Aruzzi estarán a cargo de la dirección de este nuevo proyecto teatral.

De esta manera, Siciliani vuelve a un escenario con un espectáculo propio, para desplegar su talento en una comedia ácida, que reflexiona sobre el amor atravesado por un sistema que nos somete a una carrera en busca de completarnos.

La obra marca el regreso de la actriz al teatro luego de filmar Sentimental en España junto al actor Javier Cámara y la dirección de Cesc Gay. Por ese filme, realizado en gran parte, durante la pandemia, la actriz estuvo nominada a los Premios Goya. Luego siguió trabajando en cine, esta vez, en México, bajo las órdenes del director Alejandro González Iñárritu.