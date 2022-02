El doloroso momento que atraviesa Eleonora Wexler

Eleonora Wexler es una de las actrices más importantes de Argentina. De gran presente laboral, la actriz anunció en sus redes sociales una triste noticia que afecta su vida personal: la muerte de su perra. "Te fuiste como viviste y en honor a tu nombre, Reyna (que te puso Miru cuando llegaste y apareciste por la puerta de casa; desnutrida de haber amamantado, pelada, renga, flaca y llena de bichos y sangre en tu lomo). Con tanto miedo...", comentó la actriz sobre su mascota.

Junto a algunas fotos junto a la perra, la actriz recordó el momento en el que la vio por primera vez, antes de haberla adoptado. "Te pusiste hermosa mi vieja. Te adaptaste a la manada y cuidabas como nadie el hogar. Me esperabas siempre cuando llegaba. Leal mi vieja, siempre. Siempre en mi corazón. Ya nos encontraremos... Hermoso viaje mi Reyna", finalizó.

Recordemos que Wexler actualmente se encuentra protagonizando el unipersonal Porno bruja, una obra que se mete de lleno sobre el género cinematográfico para adultos, y la construcción y relación que se da entre este y los hombres y mujeres consumidores.

"La propuesta me había llegado desde el Teatro Nacional Cervantes en 2020. Me pareció alucinante", expresó la actriz sobre la obra en una entrevista para el Ministerio de Cultura de la Nación. "Para mí era un pendiente, quería que me convocaran para hacerlo, ya que me parecía que era un texto disruptivo, interesante, de reflexión. La verdad es que la dos veces que la vi en el Cervantes, sobre todo la primera cuando todavía no había pandemia, fue una fiesta", agregó.