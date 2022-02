Así está hoy Picky Paino, la participante que se dejó ganar en Expedición Robinson hace 21 años

Las nuevas generaciones seguramente no conocen qué es Expedición Robinson (Canal 13). Sin embargo, es difícil encontrar a alguien mayor de 30 años a quien no le suene el nombre del exitoso reality show o alguno de las figuras que este dejó, como Picky Paino.

El programa conducido por Julián Weich fue un verdadero éxito hace más de 20 años. El desafío de supervivencia se trasmitió por el canal del solcito durante dos temporadas, entre el 2000 y el 2001, y si bien no hay muchos nombres que nos rememoren a él, la particular participante es claramente una de ellas.

Pero ya pasaron más de dos décadas de aquel reality que desafiaba a jóvenes audaces como Picky Paino a instalarse en una isla desierta y superar difíciles pruebas en plena naturaleza y con los peligros que eso conlleva.

Sin lugar a dudas, el momento más emblemático de aquella competición fue la que protagonizó la joven que en aquel momento tenía 21 años junto a su compañero Adrián Miani. En plena semifinal, cuando estaba más que claro que ella estaba en mejores condiciones para pasar la última prueba, se dejó vencer.

Aquel episodio tuvo más de 40 puntos de rating y al grito de “dale, Adrián, carajo” el país entero vio como Emilia se dejaba ganar por su compañero, quien en ese momento estaba tirado en la arena diciendo “no, Jesús, no”.

Hace un año atrás, en pleno auge de MasterChef Celebrity, su nombre salió a la luz al ser comparada con la actitud que tuvo Leticia Siciliani en cederle su lugar en la competencia de cocina a Analía Franchín. En ese momento, La Nación salió a buscarla y la encontró.

En aquel entonces, le consultaron sobre las razones que la llevaron a rendirse en Expedición Robinson y ella respondió: “Está bueno porque uno va creciendo y va entendiéndose desde otros lugares. Quizá hoy la respuesta no es la misma sino que es Picky, después de veinte años, pensando por qué la Picky de los 21 lo dejó ganar. Quiero decir que soy yo poniéndole todo mi bagaje, mis veinte años recorridos, y la respuesta ya no tiene sentido porque no soy la misma Picky”.

Además, la participante del reality reveló que aún sigue en contacto con Adrian gracias a las redes sociales y que si estuviese en la misma situación, seguramente volvería a actuar de la misma manera.

Pero muchos se preguntan qué fue de su vida tras Expedición Robinson. Tras aquel éxito, Emilia continuó sus estudios en actuación, consiguió algunos papeles menores de TV y de cine y se terminó definiendo por el mundo del teatro.

“Tuve la suerte y la dicha de trabajar con los mejores actores y con los mejores directores. Creo que de los grandes no me quedó nadie afuera: trabajé con todos. Y no sé si mucha gente puede decir eso, yo me siento afortunada”, confió al respecto.

Actualmente Picky Paino es escritora y tiene un libro publicado. Además es la vocalista de una banda y se define como terapeuta floral. Admitió que está constantemente en movimiento y no se queda esperando que le suene el teléfono con una propuesta.