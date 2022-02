Sacan a la luz un desconocido dato de la interna de MasterChef Celebrity

La tercera temporada de MasterChef Celebrity no para de dar de qué hablar desde su estreno y no hay quien no se haga eco de lo que sucede en la hornallas más famosas de la televisión argentina. Todos los concursantes quieren llegar a la gran final y consagrarse, como lo hizo Claudia Villafañe en la primera entrega y Gastón Dalmau en la segunda.

Si bien son menos lo que quedan en carrera, la producción de Telefe optó por incorporar a nuevas figuras a la competencia y esta decisión generó malestar en muchos de los concursantes. Una de las que ingresó fue Malena Guinzburg. Si bien en un primer momento entró para reemplazar a Mica Viciconte, se terminó quedando.

Sobre lo que pasó, Marcelo Polino, embajador del reality, expresó: "A los otros les cayó re mal y dicen esta que llega nueva, ahora, la meten, cuando nosotros estamos hace cinco meses. Hubo gente muy enojada porque viene fresquita".

Ahora, quien salió a hablar fue Paulo Kablan, quien reveló un desconocido dato de la interna de los participantes. "A Malena el resto le recuerda todo el tiempo que es la nueva. Es muy divertido, se lo exageran en la cara. Es parte del juego. Se lleva muy bien con todos Malena y todos con ella, es una divina total, pero ese juego se lo van a seguir: ‘Vos sos la nueva’”, señaló en diálogo con La Once Diez.

Y contó: "La entrevista que la gente ve en tiempo real se hace después, obviamente. Todos dicen ‘que vaya última Malena porque es la nueva’".

Paulo Kablan

Además, en la misma nota radial, Kablan elogió a sus compañeras. "Mica Viciconte cuando empezó no tenía ni idea, hoy sabe un montón porque estudia. Mery [Del Cerro] también. Cathy [Fulop] no sabía nada, no sabía prender una hornalla pero hoy puede cocinar en cualquier lado. Estudia, tiene un profe", manifestó al aire.