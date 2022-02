Qué dijo Nico Occhiato cuando le preguntaron sobre su romance con Emily Lucius

“Arena y sol, el mar azul…”, cantaba la española Marta Sánchez en ese hit noventoso de karaoke que bien podría musicalizar la onda que se respira en la Costa Atlántica, ese ambiente estival en el que tantos amores de verano nacen, se desarrollan y también... mueren.

Es temporada alta de romance y en esta vuelta le tocó a Nico Occhiato, ex de Flor Vigna que recientemente opinó sobre el video que la artista grabó con su actual Romeo, Luciano Castro. Soltero, solterísimo, a Nico le quieren encontrar candidata, y él se resiste.

Primero lo relacionaron con la cantante Natalie Pérez, por haber coincidido en Pinamar, y luego empezó a circular la versión de que el conductor estaba saliendo con Emily Lucius, la hermana de Belu, influencer como ella, actriz y cocinera.

Fue Estefi Berardi la que instaló el rumor de que algo estaba pasando entre ellos, cuando en Mañanísima contó lo que sus fuentes le habían informado: que el amor había surgido en la costa, donde los dos están.

"Lo que me dicen es que ella habría coincidido en una previa en el departamento donde está parando el equipo de Nico Occhiato y ahí parecería que se engancharon", dijo la panelista del ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

Suspicaz, Berardi dijo que el rumor empezó por un descuido de Emily en sus historias de Instagram. "Emily sube una historia en donde da entender que Nico estaba ahí, pero lo tenía escondido. Cuando la sube y se da cuenta de que iba a saltar que él estaba ahí, la borró rápido y la gente no llegó a agarrarla. Todo el mundo sabía que en algo andaban", aseguró.

Además, la ex Combate luego contó que Belu la manda al frente con un comentario en sus redes. “Te ponés nerviosa y se te salen los protectores de los dientes. Vi algo en tus historias, Juariu, no entiendo como no lo viste”, dijo la influencer, en referencia al dato que, según ella, se perdió la stalker de los famosos, que anda distraída con MasterChef.

Sin embargo, a pesar de estas señales, Occhiatto finalmente habló sobre el tema, y fue categórico. "¿Es verdad lo de tu nuevo romance que salió en todos lados?", le preguntó un usuario de IG, a lo que él respondió, clarísimo, sintético y tajante: “No”.