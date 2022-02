Florencia Peña no pudo contener las lágrimas tras el crudo relato de Fernán Mirás

Fernán Mirás estuvo al borde de la muerte tras sufrir un aneurisma cerebral en octubre pasado. "Gracias a todos. Estoy muy bien, la saqué barata y la agarramos a tiempo", había expresado en su cuenta de Twitter.

En este contexto, el actor fue invitado a Flor de equipo, el programa que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe. Durante la charla, Mirás recordó el difícil momento que transitó, provocando que la conductora se emocionara hasta las lágrimas. "Una vez que le mandé mensaje a mis hijos, le dije al médico que me opere porque me dolía mucho la cabeza. Y la zafé", comentó el actor.

Luego, Peña le preguntó si sus hijos habían recibido el mensaje. "No, porque les dejé un Whatsapp en caso de....", respondió el actor, que interrumpió su respuesta al ver a su colega llorando. "No llores, bolud*, te va a hacer mal", le dijo. "¿Vos sentías que no era el momento de irte?", continuó Flor. "Sentí que no había mucho que hacer, y que estás en mano de los médicos. Y después quedás en deuda con esa gente que se metió en tu cabeza".

"Estamos todos llorando", expresó Peña al ver a todos los que se encontraban en el estudio. "Supongo que debe haber sido duro para toda tu familia en esas horas donde no se sabía qué pasaba... Es lindo escucharte porque es como una faceta tuya que no se conoce tanto, vos siempre estás tan jodón. Conectar también con estas cosas, hay mucha gente que atravesó cosas parecidas", reflexionó la actriz.

Finalmente, Mirás comentó: "Nos pasa a todos, no esto que te enfermes, pero en algún momento nos vamos a morir, mucha vuelta no hay. Prefiero que tarde más".