El doloroso momento que le toca atravesar a Pepe Cibrián

Entusiasmado, a fines del 2020 Pepe Cibrián contó que estaba en pareja con Mauro, un hombre de 40 años a quien había conocido gracias a Tinder, una famosa aplicación de citas. En ese entonces, admitió que si todo salía bien, pasarían por el altar. "¿Por qué no? Yo no estoy divorciado de Santiago y por ese mismo tema, en el caso que yo decida casarme, nos divorciaremos con él porque tenemos una excelente relación”, expresó en ese entonces.

Pepe Cibrián

Y, en aquella época, señaló: "Es un gran compañero y yo necesito justamente un compañero donde yo me pueda apoyar en él y él en mí en este tramo de la vida que ya va para el final porque tengo 73 años y eso me parece mágico".

Sin embargo, todo terminó antes de lo que se esperaba y no habrá boda, ni alianzas, ni festejo. ¿Qué pasó? "Una figura histórica del espectáculo se acaba de separar de su novio. Se conocieron en una app de citas, más precisamente Tinder y después de un importante desgaste decidieron terminar con la relación", reveló Juan Etchegoyen.

"Él anunció en su momento este noviazgo en la televisión y se lo veía muy enamorado, tan enamorado estaba que hace algunos meses en estos micrófonos confirmó su casamiento", sumó.

Juan Etchegoyen

Finalmente, el periodista, contó: "La separación que está confirmada es la de Pepe Cibrián y su novio Mauro de 40 años. Me dicen que la convivencia no funcionó, el amor no prosperó y se terminó. Se separaron porque la pandemia les jugó una mala pasada y tengo entendido que la persona no famosa de esta relación no quería pasar por el altar".