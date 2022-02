El complicado estado de salud que atraviesa Marian Farjat: "Vivo una pesadilla"

Marian Farjat generó un fuerte impacto en sus redes sociales al revelar el dramático momento que atraviesa. La ex Gran Hermano contó detalles del complicado estado de salud que vive luego de realizarse una cirugía estética de nariz.

"No hay que operarse con cualquiera. Yo era chica, recién arrancaba en el medio y si bien pagué, no fue por canje, me quedé con uno de los primeros que vi. Hay que informarse mucho", comenzó diciendo la mediática en su cuenta de Instagram.

Tras la intervención quirúrgica, su salud comenzó a empeorar. "No podía respirar bien, parecía que tenía asma. Llamé al médico, del que por ahora no voy a decir el nombre, y le conté lo que me pasaba. Se me rio en la cara. Me dijo que no tenía nada sin siquiera revisarme, me dijo que no me tocara más la nariz".

Luego, detalló el drama que vive a diario: "No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios.... tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía. No soy médica, pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que el organismo rechazó porque no deberían estar ahí", agregó.

"Mi actual cirujano intentó arreglar lo que me hicieron, pero no pudo. Nadie puede, ya vi a millones de especialistas y hace 6 años que vivo una pesadilla. Es cierto que puedo iniciar acciones legales, pero ¿quién me arregla el daño hecho? Una vez, Silvina Luna me dijo que nunca me opere, yo no le di bola. Era chica".