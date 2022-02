Así está hoy Nadia Epstein, a 15 años de Gran Hermano: va a participar en un nuevo reality

Gran Hermano siempre fue el padre de los reality show y como tal uno cree que su éxito está garantizado. Sin embargo, en las últimas emisiones los números no acompañaron tanto como se esperaba y comenzó a quedar en el olvido. Pero quienes no lo hacen son algunos de sus participantes más polémicos, como Nadia Epstein.

La concursante que fue calificada como “la mala” de la casa más famosa del país se destacó en la cuarta edición del programa, en 2007, año en que se consagró campeona Marianela Mirra con una jugada maestra que dejó anonadado al país entero.

Sin embargo, 15 años después que aquel programa que marcó un antes y un después en la historia de Gran Hermano, muchos se preguntarán qué fue de la vida de figuras tan importantes como Nadia Epstein y cómo se lleva con su particular apodo.

La gran mayoría de los jóvenes que pasaron por aquella emisión trataron de irse alejando de los medios, pero la rubia logró mantenerse desde otro lugar. Consolidó una muy buena relación con Luis Ventura y eso la llevó, algunos años atrás, a convertirse en productora de su programa.

Hace algún tiempo, y en diálogo con Diario Show, Nadia reveló: "Yo adentro de la casa nunca me había imaginado como 'la mala', para mí era re justiciera. La gente es muy rápida para señalar pero después para mirarse a uno mismo no. Entonces es más fácil catalogar a alguien como 'la mala', como fue en mi caso, que ponerse en el lugar de fumarse a una piba que no se banca un montón de actitudes”.

Pero ahora, una noticia que tiene su nombre sorprendió a los fanáticos del programa. La productora volverá a ingresar a otro reality show. Se trata de “Mansión de Enredadas - Podés ser vos”.

Según confirmó el sitio Primicias Ya, será trasmitido vía streaming y está dirigido para toda la comunidad LGBTQI. Pero aún hay más sorprendentes detalles.

Los 20 participantes pasaran tres noches en el Espacio Los Cardales de la zona de Tortuguitas, donde competirán por un premio de 20 mil pesos y algunas actividades recreativas como talleres, clases de gimnasia y muchas más.

En esta oportunidad, Nadia Epstein será una de las tres jurados del reality y habló al respecto: “Esta propuesta me llego y la verdad quise sumarme. Si bien es una apuesta diferente voy a participar del reality”.