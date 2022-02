Tras un breve paso por la política, un histórico periodista regresa a la televisión

Luis Otero anunció su regreso a la televisión tras un breve paso por el mundo de la política. El periodista vuelve a la pantalla de El Trece coincidiendo con la salida de Sergio Lapegüe.

De esta manera, Otero volverá para encabezar un nuevo noticiero al mediodía a partir de marzo. "Queremos contarles algo lindo", adelantó Diego Leuco en Telenoche. "Porque cuando hay un día de intensidad periodística, hay que traer a un periodista, a un número uno", agregó Luciana Geuna.

En ese momento, la cámara enfocó a Luis, que se encontraba presente en el estudio. "Estás en tu casa; en este estudio que te tuvo tantos años, contanos todo", le dijo Leuco. "Estamos en casa nuevamente. Sabés que tengo una sensación tan fuerte... Una emoción tan grande de estar acá con ustedes... Saludé a todos los que me encontré por los pasillos, creo que saludé hasta a las puertas; y la emoción me ganó varias veces. No quiero hablar mucho porque me voy a poner a lagrimear", expresó el comunicador.

"Estoy volviendo a un ciclo nuevo, a un desafío nuevo, a un trabajo que ya conozco bastante, pero con un equipo espectacular que se está armando y que es para el mediodía de El Trece", adelantó.

"Esta nueva oportunidad no la esperaba, porque cuando uno se va de un lugar, por ahí la vida no te da la oportunidad de volver. Por eso, esta nueva oportunidad me agarra con unos cuantos años de profesión y con un aprendizaje enorme", agregó.

Recordemos que a fines de marzo de 2019, y tras 35 años de trabajar en El Trece y TN, Otero decidió alejarse de la empresa para dar un paso hacia la política como candidato a intendente en Avellaneda.

Otero se presentó en las elecciones por Juntos por el Cambio, pero sufrió una dura derrota contra Jorge Ferraresi, representante del Frente de Todos, quien triunfó con el 60,38%, mientras que él quedó relegado al segundo lugar con el 32,84%.